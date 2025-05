Risultati elezioni Taranto 2025 in tempo reale: segui lo spoglio. Chi ha vinto le amministrative

Taranto, 26 maggio 2025 – E’ iniziato anche a Taranto lo spoglio delle schede. Chiusi i seggi alle 15, presto conosceremo i risultati delle elezioni comunali 2025. I primi exit poll, a cui seguiranno le proiezioni e i dati reali, sembrano prospettare un ballottaggio. Secondo le rilevazioni Opinio-Rai, Bitetti (centrosinistra) è avanti con una forchetta 37-41%, Lazzaro (centrodestra) segue con 20-24%, mentre Tacente (civico con simbolo Udc), è dato dal 19 al 23%. Significa che il nome del nuovo sindaco, probabilmente, non arriverà stasera.

Il punto e i candidati

Con sei candidati in lizza e centrodestra e centrosinistra entrambe spaccate, nessuno dovrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. Si andrà così, quasi certamente, al ballottaggio, l’8 e 9 giugno. In corsa per la poltrona di primo cittadino ci sono l'ex presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro, sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, mentre la Lega con la dicitura ‘Prima Taranto’ ha appoggiato l’avvocato Francesco Tacente, ex presidente del Consorzio trasporti pubblici, che è a capo di una coalizione civica di sette liste con un unico simbolo, quello dell’Udc.

Il Pd ha candidato Pietro Bitetti, ex presidente del Consiglio comunale, vicino a Michele Emiliano, supportato, tra gli altri, da Demos, Con e DC; il M5s ha fatto la sua corsa con il proprio simbolo, affiancato da una civica, schierando la giornalista Annagrazia Angolano. In ballo anche Mirko Di Bello, sostenuto da sei liste civiche, e Mario Cito, figlio di Giancarlo, sindaco di Taranto e deputato negli anni '90, l’uomo che fondò il movimento politico, AT6, da una televisione, morto pochi giorni fa.

I risultati in diretta

Affluenza

Alle urne erano chiamati circa 163mila elettori, ma sembra aver prevalso l’astensionismo. Almeno stando ai dati di affluenza di ieri. Alle 23 aveva votato il 44,49% contro il 52,28% dell’ultima tornata elettorale.