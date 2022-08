Renzi: terzo polo opportunità straordinaria

Roma, 7 agosto 2022 - "Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una opportunità straordinaria #TerzoPolo ". Queste le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi , su Facebook, poche ore dopo la rottura del patto elettorale col Pd decisa dal leader di Azione Carlo Calenda .

"Renzi non l'ho sentito, penso che ci parlerò, ma chiederò un passo di idealità molto forte", aveva detto Calenda a Mezz'ora in più su Rai3. "Non ho ricevuto nessun segnale da Renzi - aveva aggiunto l'ex ministro dello sviluppo economico - da Italia viva negli ultimi due giorni ho ricevuto una quantità di contumelie mai ricevute prima. Comunque, da domani, costruiremo liste molto forti, e diremo agli italiani 'per la prima volta potete votare per e non contro'".

Sempre oggi Federico Pizzarotti , ex sindaco di Parma, su Twitter ha annunciato: "Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con Matteo Renzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista".

Su Twitter il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano , attacca: "Non c'è spazio per terzi poli, #Calenda fa un regalo alla destra di Meloni, Salvini e Berlusconi . Ma basta parlarne, la sua sceneggiata è durata anche troppo. La partita è iniziata, il Pd è in campo. Parliamo alle persone, per uscire da questa crisi con un'Italia più giusta".