Renzi e Calenda insieme. Così diversi, così uguali. Quando dureranno

Roma, 10 agosto 2022 - Sì, ma quanto dureranno insieme? Matteo Renzi e Carlo Calenda si apprestano a dare l'assalto al cielo, ma la domanda sorge spontanea. Sta per nascere il Terzo Polo, l'alleanza lib-dem, riformista, europeista eccetera eccetera. E fin qui tutto bene. Il problema, come si dice nell'Odio di Mathieu Kassovitz, "non è la caduta, ma l'atterraggio". L'atterraggio potrebbe arrivare il 26 settembre, il giorno dopo le elezioni, o persino prima, ché qua alleanze e accordi hanno la durata di uno yogurt. La questione è la solita: come fanno tutti codesti galli a stare nel pur sontuoso condominio-pollaio liberale? "Ho troppo rispetto per chi si mette in gioco, ma è un'ipotesi a cui non credo. La gente sceglierà tra Giorgia ed Enrico, piaccia o no", dice a QN Gianfranco Rotondi, anima salace del centrodestra, che annuncia il suo voto per Fratelli d'Italia. Rotondi, quindi non crede che Renzi e Calenda riescano ad allearsi? "Magari sì, ma per fare che?". Beh, i lib-dem… "Direi piuttosto i liberal-chic", motteggia il leader di Rivoluzione Cristiana. L'alleanza twittarola Calenda-Renzi può reggere all'urto dell'estate, con tutte queste volizioni offerte all'elettorato, vagamente rintronato dal caldo ma anche da patti che si siglano e si stracciano all'ultimo secondo? Allora, iniziamo dalle basi: politicamente, i due sono più che compatibili. A parte, beninteso, la questioncella dell'Arabia di cui abbiamo già dato conto su queste colonne ("Non c'è un caso in Occidente di qualcuno che prende soldi da uno stato straniero, per di più totalitario, mentre è pagato come senatore della Repubblica", ha detto Calenda). Sarà interessante capire come intendono risolverla. Poi c'è il resto. Il segretario di Azione non è mai stato troppo gentile con l'ex ...