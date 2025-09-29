Regionali Valle d’Aosta, i risultati delle elezioni

Aosta, 29 settembre 2025 – È in corso in Valle d'Aosta lo spoglio delle elezioni regionali. Si è votato nella sola giornata di ieri, tra le 7 e l 23, e l'affluenza totale è stata del 62,98%, pari a 65.014 votanti su 103.223 aventi diritto al voto. In calo rispetto alla tornata del 2020, quando si erano recati al voto il 70,5% degli aventi diritto, quando però si era votato anche il lunedì mattina.
Il sistema elettorale regionale prevede che gli elettori possano votare solo per la lista; saranno poi i 35 consiglieri eletti a formare una maggioranza e a scegliere il presidente. Sempre che una lista (o coalizione di liste) non raggiunga il 42% dei voti, facendo così scattare il premio di maggioranza. Una prospettiva che appare però lontana.
I valdostani sono stati chiamati a votare anche per il rinnovo di 65 consigli comunali, tra cui quello del capoluogo Aosta: in città l'affluenza è stata del 64,22%, pari a 18.282 votanti su 28.590 aventi diritto di voto.
Urne ancora aperte, invece, nelle Marche, dove lo spoglio inizierà alle ore 15.
Le news in diretta
L'affluenza finale per il rinnovo del Consiglio regionale è stata del 62,98%, pari a 65.014 votanti su 103.223 aventi diritto al voto. Il Comune con l'affluenza più alta è stato Valgrisenche, con il 90,42% di votanti; il Comune con l'affluenza più bassa è stato Courmayeur, con il 50,57% di votanti.