Regionali Valle d’Aosta, i risultati delle elezioni

Aosta, 29 settembre 2025 – È in corso in Valle d'Aosta lo spoglio delle elezioni regionali. Si è votato nella sola giornata di ieri, tra le 7 e l 23, e l'affluenza totale è stata del 62,98%, pari a 65.014 votanti su 103.223 aventi diritto al voto. In calo rispetto alla tornata del 2020, quando si erano recati al voto il 70,5% degli aventi diritto, quando però si era votato anche il lunedì mattina.

Il sistema elettorale regionale prevede che gli elettori possano votare solo per la lista; saranno poi i 35 consiglieri eletti a formare una maggioranza e a scegliere il presidente. Sempre che una lista (o coalizione di liste) non raggiunga il 42% dei voti, facendo così scattare il premio di maggioranza. Una prospettiva che appare però lontana.

I valdostani sono stati chiamati a votare anche per il rinnovo di 65 consigli comunali, tra cui quello del capoluogo Aosta: in città l'affluenza è stata del 64,22%, pari a 18.282 votanti su 28.590 aventi diritto di voto.

Urne ancora aperte, invece, nelle Marche, dove lo spoglio inizierà alle ore 15.

Le news in diretta