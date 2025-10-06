Regionali, Occhiuto si tiene la Calabria. Il governatore riconfermato col 57,5%, Tridico è distante di 16 punti

Roma, 6 ottobre 2025 - Si chiudono le urne e un secondo dopo è già chiarissimo che Roberto Occhiuto ha stravinto, distanziando l’avversario di parecchie lunghezze. Venti punti, troppi perché Pasquale Tridico potesse sperare in un recupero: a sera tarda, quando manca poco alla fine dello spoglio, il primo veleggia intorno al 57,5%, mentre il padre del reddito di cittadinanza si ferma intorno al 41%. “Per la prima volta nella storia di questa regione un governatore uscente viene riconfermato e con questo consenso” esulta il vincitore azzurro. “Volevano batterci con la via giudiziaria, lo abbiamo impedito”. Con lui, dilaga anche il partito azzurro: primo con il suo simbolo, come quattro anni fa, ma può fregiarsi anche dell’exploit della lista Occhiuto, che prende più voti di FdI. Antonio Tajani è alle stelle: “Siamo stabilmente la seconda forza politica del centrodestra”. Galvanizzato, il leader di Forza Italia illustra la sua formula vincente, affondando il colpo nelle ferite del Pd: “Non c’è più il centrosinistra. La sinistra ha deciso di schierarsi molto a sinistra. Questo significa che c’è grande spazio al centro, e Forza Italia cresce perché sta occupando quello spazio”.

A Elly Schlein è andata male. Sebbene nessuno sperasse davvero in una vittoria di Tridico – pur considerato il miglior candidato possibile – non si prevedeva neppure una mazzata di queste dimensioni. A essere messa in discussione dall’uno-due Marche-Calabria è la strategia della segretaria del Pd: basta rincorrere i voti centristi, le elezioni si vincono recuperando gli astenuti con posizioni più radicali. Una visione diametralmente opposta a quella del leader di Forza Italia. E, per il momento, i risultati danno ragione a lui. L’astensionismo non riflette l’indignazione delle piazze per Gaza. La controprova? Il buon risultato (oltre il 4%) della ‘Casa riformista’ costruita in Calabria dall’Italia viva di Matteo Renzi con i due consiglieri uscenti di Azione che avevano rotto con Occhiuto.

Pasquale Tridico, candidato del campo progressista in Calabria, dopo la sconfitta elettorale

Giuseppe Conte, che ha perso oltre venti punti rispetto alle elezioni politiche in Calabria, allarga le braccia: “Dobbiamo dire solo grazie a Tridico”. I consensi raccolti dalla lista del candidato governatore sono ben lontani dal tamponare l’emorragia di voti del M5s: “È una grande delusione. È stata una battaglia difficile, ma il centrosinistra ha dato una risposta vera”, commenta lo sconfitto, dopo aver fatto i complimenti al telefono al rivale. Al Nazareno si rinviano bilanci e conti interni alla fine dell’intera tornata delle regionali. “Pd e Democratici progressisti insieme sono al 20%, ma di fronte alla sconfitta questo dato non basta”, osserva il responsabile dell’organizzazione Igor Taruffi. Bonelli e Fratoianni azzardano una diagnosi: “L’unità della coalizione è condizione necessaria ma non sufficiente, serve un cambio di passo”.

Nella maggioranza sorride anche Matteo Salvini. Aveva scommesso sulla carta del Ponte sullo Stretto: non ha vinto, ma neppure perso. La Lega conquista un paio di punti e il Capitano si può rivendere la “clamorosa vittoria” del centrodestra come “una sonora sconfitta dei no-Ponte”. Più formale il commento della premier, che attribuisce il successo “al buon governo del Paese”, per poi congratularsi con il vincitore.

Dietro la laconicità del messaggio, c’è chi legge un certo nervosismo: pare che Meloni avesse carezzato l’ipotesi di sostituire Occhiuto con un candidato del suo partito, salvo dover acconsentire alla “mossa del cavallo“ studiata dallo stesso governatore con Tajani, delle dimissioni con annessa candidatura. Di certo, non è felicissima per i risultati di FdI: rispetto al 2021 è migliorato, ma se si confronta con le Europee il calo è impressionante. Insomma, con Forza Italia che galoppa e si impunta pretendendo le dimissioni da viceministro degli Esteri del candidato in Campania Edmondo Cirielli, i rapporti iniziano a essere molto più tesi di quanto non siano stati finora.

Il seguito è rimandato alle prossime quattro puntate e in particolare a quella veneta: lì il candidato c’è, Alberto Stefani, ma manca l’accordo per ufficializzarlo. Manca la certezza che, al momento giusto, la Lombardia finirà a un candidato tricolore.