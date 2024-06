Quando si sapranno i risultati delle elezioni europee e amministrative. Gli orari degli exit poll

Roma, 9 giugno 20024 - Elezioni europee e comunali, la domanda che tutti si fanno è: a che ora si sapranno i risultati? Ovviamente è difficile prevederlo con precisione, anche perché molto dipenderà dalla velocità alla quale verranno scrutinati i voti depositati l’8 e il 9 giugno. Ma cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Alle 23 del 9 giugno, cioè un secondo dopo la chiusura dei seggi, verranno pubblicati i primi exit poll sul voto in Italia elezioni europee. La base di queste elaborazioni non sono dati reali, ma sono rilevazioni statistiche su un campione significativo a cui viene chiesto di rivotare in una simulazione subito dopo l’uscita dai seggi. A mezzanotte circa, invece, arriverà la prima proiezione: un calcolo sulla percentuale a cui potrebbero arrivare i partiti sui risultati ottenuti nei seggi che sono stati scrutinati dopo un’ora dalla chiusura delle urne. E da lì in poi, con cadenza di una o due ore, seguiranno altre proiezioni. I primi risultati definitivi arriveranno molto probabilmente nelle prime ore di lunedì.

Per quanto riguarda il voto nei restanti Stati dell’Unione, i primi exit poll diffusi dal Parlamento europeo (ore 18.15) riguarderanno Austria, Germania, Olanda, Cipro, Grecia e Malta, che chiudono i seggi in anticipo rispetto agli altri Stati. Una prima indicazione (exit poll) su come sarà composto l’emiciclo dell’eurocamera la darà lo stesso Parlamento Ue tra le 20.15 e le 20.45. Le proiezioni sulla composizione dell'Eurocamera avranno tre aggiornamenti, il primo dei quali sarà diffuso alle 23.15 circa, con i risultati provvisori di 24 Paesi membri, gli exit di Italia e Polonia e i risultati basati sulle rilevazioni pre-voto del Belgio.

Alle 23 del 9 giugno verranno forniti gli exit poll per le regionali in Piemonte e per le comunali di

Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Potenza, Campobasso, Pescara, Bergamo e Caltanissetta. Le proiezioni inizieranno solamente a partire dalle 15 del 10 giugno, quando inizierà lo spoglio dei voti per i consigli regionali e comunali. I primi risultati definitivi (molto dipenderà anche dallo scarto) sono attesi nel tardo pomeriggio o in serata.