"Noi, Socialisti Gaudenti, daremo i voti alla politica". Ecco il pagellone elettorale

Si chiamano i Socialisti gaudenti e stanno ai social come le vacanze a Ferragosto. Con la loro pagina satirica, il duo nato in Toscana e cresciuto in Rete da oggi approda sulla carta. Ogni domenica i Socialisti gaudenti provocheranno i lettori di QN con il Pagellone della campagna elettorale.

Chi si nasconde dietro un nome così evocativo?

"Due giovani morbosamente appassionati alla politica tradotta con slogan e meme".

Nostalgia della Milano da bere?

"Per nostra sfortuna, non eravamo ancora nati quando negli anni Ottanta ci si divertiva".

Documenti, grazie.

"Abbiamo appena passato la trentina. Ma i nomi non li diamo. Siamo un collettivo".

Sul web girano foto.

"Non confermiamo e non smentiamo".

Nel simbolo dei Socialisti gaudenti il vostro Garofano non teme la siccità.

"Nessuno dovrebbe temerla quando ha in mano un Negroni con ghiaccio".

È il vostro manifesto?

"Siamo a favore delle maratone notturne, sia in Parlamento sia in discoteca".

L’impennata sui social?

"Abbiamo cominciato per divertirci, nel 2015. Adesso abbiamo 200mila followers su Facebook e 91mila su Instagram".

La carta non è il web. Può essere severa.

"Ma noi accettiamo la scommessa. Del resto ai pericoli siamo abituati. E poi lavoriamo sodo. Non siamo come Salvini che in vita sua non ha mai sudato".

Cuore a sinistra?

"Perché esiste ancora una sinistra? Siamo sicuri che si presenterà alle elezioni?"

Letta evoca gli occhi di tigre.

"Invece farebbe bene a indire un’apericena ultimativo a base di Negroni. A quel punto, quando tutti saranno alla giusta gradazione, l’accordo sboccerà".

Anche con Renzi?

"Noi siamo affezionati a Renzi. In tutt’Italia siamo rimasti in tre. Noi e lui".

Calenda?

"Chi, quello con Gelmini e Carfagna a fianco? Ridateci la Boschi. Ma Renzi l’ha vaporizzata".

Meloni senza argini?

"Come dice la nostra amica Federica Cacciola, il complotto contro il femminismo sta per chiudere il suo cerchio. E sarà firmato Giorgia. Paura, eh?"

di Giovanni Rossi



Il pagellone elettorale dei Socialisti Gaudenti

Calenda 8

Fa campagna acquisti scatenata come neanche il Monza di Berlusconi e Galliani. Non si capisce ancora se il suo partito si alleerà con il PD o meno, però si è detto disponibile a fare il premier. Io sono disponibile invece a fare l'amore con Miriam Leone

Meloni 10

Proprio come Bersani due mesi prima delle elezioni del 2013

Salvini 3

Si accorge solo a 50 anni che l'appello a scuola si fa per cognome e dà la colpa alla 'teoria gender'. Poi si vanta di sudare e puzzare, a differenza di quelli del PD. Ha ancora quasi due mesi per farci sentire qualche rutto per meglio collocarlo nell'arco costituzionale

Brunetta 7

Passa dall'insulto ai lavoratori a sostenere il reddito minimo per dare dignità al lavoro. Se la sinistra lo ha convinto in due settimane, in due mesi può convincere la maggioranza degli italiani

Letta 6,5

Campagna elettorale in salita per il Pd e per il suo 'Front Runner', titolo del film del 2018 in cui viene raccontata la storia del candidato democratico alle primarie 1988 per la Presidenza USA Gary Hart, favorito che dovette rinunciare alla corsa per uno scandalo sessuale. Uno scenario che però riteniamo improbabile per il segretario PD

Berlusconi 7

Perde pezzi ma ancora combatte. Sono passati 11 anni da quando stava per fare fallire letteralmente l'Italia ma con un po' di barzellette e amore per gli animali si è fatto

già perdonare

Franceschini 8

A due mesi dal voto, sappiamo già che sarà il prossimo ministro della cultura di qualunque governo

Conte 5

E' nella fase della sua vita in cui è di sinistra. La campagna elettorale è lunga, magari si accorge di quanto sia logorante e cambierà di nuovo idea

Zingaretti 2

Interrogato, l’alunno Zingaretti rispose: “Conte è un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste”.

Di Maio 7

Ogni volta si riferisce al MoVimento 5 Stelle lo chiama 'il Partito di Conte'. Diteci voi se non è genialità questa

Renzi 3%

Se ci arriva