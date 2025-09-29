Elezioni Marche, rieletto Acquaroli: cosa ha detto Giorgia Meloni e la reazione dell’opposizione

Roma, 29 settembre 2025 - "Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro". Così sui social Giorgia Meloni, presidente del consiglio e leader di FdI, esulta per la vittoria dell’attuale governatore delle Marche, appena rieletto.

Un messaggio secco, "avete perso", con la foto dei leader del campo largo di centrosinistra abbracciati, Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli: Fratelli d'Italia sui social commenta così il successo del candidato di centrodestra. "Avete condotto una campagna elettorale con il solo intento di colpire il Governo Meloni - sottolinea il partito della premier rivolgendosi agli avversari -: vi è andata male, di nuovo. Ha vinto il buongoverno di Fratelli d'Italia e del centrodestra".

Dal Pd una delle prime reazioni è quella del presidente dei senatori Francesco Boccia. "Ha vinto Acquaroli – ha detto conversando con i giornalisti – , sapevamo che sarebbe stato difficile perché era un presidente uscente ed è difficile batterlo perché governano loro. In Umbria ci eravamo riusciti, ma abbiamo appena iniziato a seminare riunendo la stessa coalizione progressista in tutte le regioni dopo vent'anni. Noi continueremo a lavorare per farla crescere". Il responsabile dell’organizzazione del Pd, Igor Taruffi, ribadisce il concetto: "Si deve andare avanti con convinzione sulla strada della coalizione di centrosinistra, l'unica che può consentire al centrosinistra di tornare a governare. Ogni elezione regionale fa storia a sé, ci sono anche circostanze e dinamiche locali che influiscono. Sulla validità dell'alleanza di centrosinistra non ci possono e non ci devono essere né dubbi né ripensamenti. Per trarre delle conseguenze aspettiamo l'esito complessivo del voto nelle regionali"