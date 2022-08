16 ago 2022

Crisanti candidato nelle liste Pd. Cirinnà ci ripensa e accetta, Lotti fuori

La senatrice paladina dei diritti Lgbt: "Vado in battaglia in un collegio perdente, lo faccio per amore e rispetto". L'ex ministro attacca Letta: "Scelta politica, no a scuse vigliacche". Lo strappo di Alessia Morani: "Non accetto il posto a Pesaro"