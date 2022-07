Governo, l'alfabeto della crisi

Roma, 23 luglio 2022 - A come Agenda Draghi. Ci sono quelli che si credono San Giorgio e altri che vorrebbero polarizzare la pubblica opinione in draghiani e no. "Da Letta a Di Maio", ci sono quasi tutti: mancano solo Laa-Laa dei Teletubbies e il Mostro di Düsseldorf. B come Berlusconi. Berlusconi dice di essere un sincero liberale, ma la rivoluzione è finita da tempo e l’alba tarda ad arrivare. Magari pensa di strumentalizzare la Lega per fare il presidente del Senato, ma oggi il Cav. è il primo dei salviniani. C come Campolargo (cfr. Camposanto). Il Pd dice che con il M5s è finita. "Questo strappo", ha detto Dario Franceschini al Corriere, "rende impossibile ogni alleanza con i 5 stelle". Tempo due settimane - anche meno - e fra Pd e M5s sarà tutto dimenticato. D come Dadone (Fabiana). La ministra per le Politiche giovanili non s’è dimessa, così come tutti i ministri che hanno fatto cadere il governo e sono rimasti al loro posto: "Questa crisi non l’abbiamo innescata noi così come non l’abbiamo conclusa". Meglio di Shaggy: "It wasn’t me". E come Ennio (Flaiano). Come sempre nei momenti difficili bisogna affidarsi ai migliori, che guardacaso sono pure quelli che non ci sono più. Chessò, Edmondo Berselli, Karl Kraus, Giovanni Papini. O Flaiano: "La situazione politica italiana è grave ma non è seria". F come fasciocomunista. È Dibba, va da sé. Danilo Toninelli lo invoca, dice che c’è bisogno di lui nel M5s. In effetti da quelle parti serve uno che consulti regolarmente il suo meccanico per prendere le decisioni importanti. C’è solo un problema: Dibba deve prima interrompere il suo tour delle migliori autocrazie e smettere di scrivere la sua Lonely Planet sulle dittature. G come Giorgia Meloni. Svetta nei sondaggi, rischia di diventare presidente del Consiglio, vuole ...