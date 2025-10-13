Gennaro Sangiuliano in lista per FdI alle Regionali della Campania? In Rai scoppia la polemica

Napoli, 13 ottobre 2025 – Gennaro Sangiuliano verso un ritorno alla politica? Pare proprio di sì, anche se una conferma ufficiale ancora non c'è. Il giornalista ed ex ministro della Cultura potrebbe correre come capolista di Fratelli d’Italia alle prossime Regionali in Campania, in programma per il 23 e il 24 novembre.

"Mi assumo la responsabilità, perché secondo me è stato un grande ministro della Cultura e soprattutto è stato un grande ministro della cultura per la Campania. Quindi io gli ho chiesto di essere candidato – ha detto qualche giorno fa Edmondo Cirielli, l'uomo su cui punta il centrodestra per conquistare la carica di governatore –. Lui è molto contento del lavoro che sta facendo a Parigi, ma io non nascondo che l'ho tentato. Non so cosa decide, ormai deve muoversi nella decisione". E che ci sia un certo interesse da parte dell'ex esponente del governo Meloni, sembrano dimostrarlo i recenti post pubblicati su Instagram: in uno Sangiuliano ricorda cosa ha fatto per la Campania, in un altro lo si vede in foto con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sotto a scritta: "Amare la propria terra, significa amare la propria comunità e testimoniare le proprie origini. Molti lo teorizzano, qualcuno lo ha fatto con atti concreti".

Un post del ministro Gennaro Sangiuliano sul suo Instagram

Ma se l'ex ministro ci sta pensando, dal sindacato Usigrai arriva un duro monito. "Da direttore del Tg2 – con un'edizione firmata alle 13 – a ministro il pomeriggio stesso. Da ministro, costretto alle dimissioni, a corrispondente capo della sede di Parigi, ma anche con un febbrile impegno di editorialista per i quotidiani dell'editore e parlamentare della maggioranza Angelucci. E ora, dopo pochi mesi, da corrispondente a capolista per FdI in Campania? Partecipare attivamente alla vita politica del Paese è un diritto che nessuno vuole comprimere: esistono numerosi precedenti in Rai", dice il sindacato dei giornalisti Rai in una nota.

"Ma qui siamo oltre. La Rai non è un tram da cui si scende e si sale a piacimento. Ora, o il diretto interessato smentisce pubblicamente (ma vedendo un post social di pochi giorni fa in cui ricordava cosa avesse fatto per la Campania pare difficile) o almeno abbia il buon gusto di prendere un periodo di aspettativa in attesa che il suo partito decida. E se dovesse entrare in politica per la seconda volta ci aspettiamo che si dimetta dalla Rai".

Sul caso interviene anche Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd. "La Rai è stata trasformata in un albergo ad ore del potere: non solo propaganda, ma trampolino di lancio per carriere personali. Mai, nella storia della televisione pubblica, era accaduto che un dirigente diventasse ministro, tornasse in azienda e poi si ripresentasse in politica – scrive in una nota il dem –. Un'anomalia clamorosa, che riduce il servizio pubblico a una succursale del governo. È vero: la Costituzione garantisce a tutti il diritto di candidarsi, e quindi Sangiuliano andrà in aspettativa se correrà per la Regione. Ma resta il nodo politico: serve un regolamento serio. Non si può considerare la Rai come una dependance del partito di governo, un ufficio a disposizione di chi passa dalla redazione al ministero, dal ministero allo studio televisivo e di nuovo alle urne".