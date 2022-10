Nonni, il grazie dei politici nel giorno della festa

Politica

Zelensky ai russi: se non vi liberate di Putin sarete uccisi uno a uno

Di Lorenzo Bianchi “Finché non risolvete il problema contro colui che ha cominciato questa guerra insensata della Russia contro l’Ucraina, sarete uccisi uno per uno, facendo da capri espiatori, per non ammettere che questo conflitto è stato un errore storico commesso dalla Russia”. Il video serale di Volodymyr Zelensky è violento e disperato, ma arriva […]