Elezioni politiche, per Berlusconi il tempo non passa. "Serve un nuovo miracolo italiano"

Quando per la prima volta Silvio Berlusconi parlò di "un nuovo miracolo italiano", il vero miracolo era già avvenuto. E quel miracolo era lui. L’aggettivo "nuovo", buttato lì ad arte nello slogan, con finta nonchalance, ammiccava proprio a quello. Un uomo della piccola borghesia brianzola che in poco tempo era diventato il primo in tutto quello che aveva fatto, e che adesso si apprestava all’impresa più difficile, prendersi l’Italia. In confronto, Milano 2, le televisioni, la Fininvest, i titoli già vinti con il Milan erano niente. Eppure lui ci credette, perché i miracoli hanno un segreto, e quel segreto è che tu devi crederci prima degli altri. Quando Berlusconi radunò i suoi uomini ad Arcore per comunicare la decisione di scendere in campo, e quelli gli dissero che era matto - proprio così: "tu sei matto, ti faranno fuori" - lui tirò dritto. E non era gente qualunque, quanto personaggi del calibro di Fedele Confalonieri, Ennio Doris, Gianni Letta, Carlo Bernasconi. La fuga dei moderati Forza Italia va in pezzi Salvini e Berlusconi allineati alla Meloni Ma il Cavaliere sa che i miracoli si possono ripetere, come è accaduto per lui, e che sei hai creduto al primo finisci per credere anche agli altri. Così quando adesso Berlusconi si fa riprendere nel suo studio di sempre a parlare di "nuovo miracolo italiano", usando le stesse immagini, le stesse parole, gli stessi gesti, le stesse promesse di 28 anni fa non fa che tornare ad applicare la strategia conosciuta e vincente, a rimettere sul piatto il format che per un trentennio lo ha reso protagonista della vita politica italiana, e non solo. Il "nuovo miracolo italiano" di cui parla ora il Cavaliere non è una ripetizione o una mancanza di fantasia, ma un cosciente ritorno dell’uguale che nella sua testa ha ...