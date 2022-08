Meloni: "Calenda ora forse scappa con Renzi". Salvini: "A sinistra è caos"

Roma, 7 agosto 2022 - Dalla crisi matrimoniale come in una soap opera, ai paragoni con 'Scherzi a parte' e Stanlio e Olio. Centrodestra all'attacco nel giorno dell'addio di Carlo Calenda al Pd . Giorgia Meloni su Facebook tira in ballo anche Renzi sullo sfondo del colpo di scena che ha visto Azione mettere fine al patto elettorale con il Partito democratico e +Europa: "Nuovo colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda ci ha ripensato e non si sposa più con Letta - scrive sui social la leader di Fratelli d'Italia -, forse scappa con Renzi. Letta mollato sull'altare pensa ora al suo vecchio amore, mai dimenticato, Conte. Il gran finale di stagione tra 7 giorni, quando scadrà il termine per la presentazione delle alleanze. Nel frattempo, nel mondo reale famiglie e imprese lottano contro crisi economica e caro vita".

Matteo Salvini prima posta un fotomontaggio con in alto Enrico Letta e Carlo Calenda di qualche giorno fa, mentre firmano il patto, sotto le facce sorridenti di Stanlio e Olio e nel mezzo un l'emoticon di un cuoore spezzato. "A sinistra caos e tutti contro tutti! - scrive a corredo dello scatto il leader della Lega -. Avanti compatti, Lega e Centrodestra, con il bene dell’Italia come unico obiettivo. Il 25 settembre si cambia!". Da Courmayeur poi il secondo commento: "Ho perso interesse a seguire i litigi a sinistra e lavoro per restituire stabilità, lavoro e sicrezza agli italiani dal 25 settembre. Penso che gli italiani abbiano perso la pazienza di alleanze fatte solo sulle poltrone e sulle tasse a partire dalla patrimoniale per arrivare a quelle sulla casa. Ormai è un tutti contro tutti, contro Calenda, Letta contro Renzi, contro di Maio. Sono orgoglioso che la Lega e il centro destra siano uniti compatti, con candidati uniti e combattivi".

Antonio Tajani invece dipinge così il quadro del centrosinistra: "Sembra di stare a 'Scherzi a parte' - twitta il coordinatore nazionale di Forza Italia -. L'alleanza di sinistra va ancora una volta in frantumi. Litigano su tutto e non sono in grado di fare una proposta agli italiani. Unica cosa certa: vogliono aumentare le tasse".