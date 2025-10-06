Risultati elezioni Calabria 2025 in diretta: exit poll regionali e proiezioni in tempo reale

Cosenza, 6 ottobre 2025 – C’è attesa per conoscere il nome del nuovo governatore della Calabria, che uscirà dalle urne delle elezioni regionali. I seggi, aperti ieri mattina alle 7, chiudono alle 15 di oggi; alla stessa ora comincerà lo scrutinio delle schede e contemporaneamente verranno diffusi gli exit poll, che anticipano le proiezioni sui dati reali.
In lizza ci sono Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia e presidente uscente (si era dimesso a luglio scorso, a un anno dalla scadenza naturale del mandato), sostenuto da una coalizione di centrodestra, e Pasquale Tridico, capogruppo degli europarlamentari M5S, appoggiato dal campo largo di centrosinistra. Prova a fare il terzo incomodo Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare. Il voto decreterà anche la composizione del Consiglio regionale della Calabria: (31 membri, di cui 24 eletti con il proporzionale, 6 con il maggioritario, più il presidente). Il sistema proporzionale è corretto da un premio di maggioranza: se la lista regionale o collegata al candidato presidente eletto ottiene almeno 15 seggi, riceve ulteriori 3 seggi tra i 6 maggioritari. Gli altri 3 vengono distribuiti proporzionalmente tra le liste minoritarie. Se la lista maggioritaria ottiene meno di 15 seggi, riceve tutti e 6 i seggi maggioritari.
Lo spoglio in diretta
Qui sotto la mappa con i risultati delle elezioni regionali in Calabria, città per città.
L'affluenza, secondo l'ultimo rilevamento alle 23 di ieri, 5 ottobre, si è attestata al 29,08%, in lieve calo rispetto al dato del 2021 quando, alla stessa ora, votò il 30,87% degli elettori. Circa un milione e 900 mila gli aventi diritto al voto. In Calabria si vota in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, a seguito delle dimissioni del presidente, Roberto Occhiuto, a fine luglio scorso.
"I dati dell'astensione in Calabria sono dopati dalla presenza di 420mila elettori residenti all'estero. Se a questi aggiungiamo gli oltre 400 mila che risiedono qui ma vivono in altre città ci accorgiamo che alla fine la percentuale reale dei calabresi votanti è superiore al 70%. Gli italiani calabresi iscritti al registro dell'Aire votano solo alle amministrative ma è chiaro che non tornano dall'estero. Per cui è sbagliato affidarsi semplicemente all'anagrafe e non fare un discrimine che tenga conto di queste circostanze". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi
Urne ancora aperte in Calabria per la seconda giornata di voto per l'elezione del presidente della Regione Calabria ed il rinnovo del Consiglio regionale. Il voto si concluderà alle 15. Quindi inizieranno subito le operazioni di spoglio delle schede nelle 2.406 sezioni distribuite nella regione. In Calabria gli aventi diritto al voto sono circa 1 milione e 900mila.
"Anche oggi San Gregorio d'Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia. I nostri giovani sposi hanno esercitato il diritto al voto appena dopo aver pronunciato il sì! Buon voto a tutti'. È quanto scrive, in un post sui social, Pasquale Farfaglia, sindaco di San Gregorio d'Ippona, nel Vibonese. A corredo del post, la foto di due giovani in abito nuziale, immortalati insieme al primo cittadino al seggio elettorale: la coppia di novelli sposi non ha rinunciato a recarsi alle urne anche nel giorno del matrimonio, una volta conclusa la cerimonia. La foto è diventata virale sui social in breve tempo, suscitando ammirazione da parte di concittadini e utenti.