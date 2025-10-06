Risultati elezioni Calabria 2025 in diretta: exit poll regionali e proiezioni in tempo reale

Cosenza, 6 ottobre 2025 – C’è attesa per conoscere il nome del nuovo governatore della Calabria, che uscirà dalle urne delle elezioni regionali. I seggi, aperti ieri mattina alle 7, chiudono alle 15 di oggi; alla stessa ora comincerà lo scrutinio delle schede e contemporaneamente verranno diffusi gli exit poll, che anticipano le proiezioni sui dati reali.

In lizza ci sono Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia e presidente uscente (si era dimesso a luglio scorso, a un anno dalla scadenza naturale del mandato), sostenuto da una coalizione di centrodestra, e Pasquale Tridico, capogruppo degli europarlamentari M5S, appoggiato dal campo largo di centrosinistra. Prova a fare il terzo incomodo Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare. Il voto decreterà anche la composizione del Consiglio regionale della Calabria: (31 membri, di cui 24 eletti con il proporzionale, 6 con il maggioritario, più il presidente). Il sistema proporzionale è corretto da un premio di maggioranza: se la lista regionale o collegata al candidato presidente eletto ottiene almeno 15 seggi, riceve ulteriori 3 seggi tra i 6 maggioritari. Gli altri 3 vengono distribuiti proporzionalmente tra le liste minoritarie. Se la lista maggioritaria ottiene meno di 15 seggi, riceve tutti e 6 i seggi maggioritari.

Lo spoglio in diretta