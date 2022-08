Bruno Tabacci: "Alleanze senza veti. E se le urne ci premiano via libera al Draghi bis"

Roma, 4 agosto 2022 - Polemiche e veti nel centrosinistra non rischiano di produrre un effetto boomerang? "Non si fa politica con i veti, specie ad personam, a maggior ragione se si tratta di chi ha sostenuto lealmente il governo dal primo all’ultimo giorno e addirittura ne è protagonista – è netto e diretto Bruno Tabacci, sottosegretario a Palazzo Chigi, cofondatore con Luigi Di Maio di Impegno civico - Non si può dire mi piace il governo Draghi e disprezzare il suo ministro degli Esteri. Ci possono essere divergenze, ma la politica impone la ricerca di mediazioni. Chi non ne ha bisogno è Putin, e non mi pare sia un nostro modello. Ma non temo boomerang, le destre sono tutt’altro che coese. Se mi passa il gioco di parole Berlusconi, Salvini e Meloni più che Fratelli d’Italia sono fratelli coltelli. Gli elettori lo sanno". Come finisce la partita in corso con il Pd? "La questione non va posta a noi. Serve rispetto tra tutti e noi di Impegno Civico non l’abbiamo mai negato a nessuno. Segnalo però che invece di crearci difficoltà le vicende degli ultimi giorni ci stanno rafforzando: sono in arrivo adesioni che daranno ancora più sostanza all’area del civismo". Lei e Di Maio insieme: un democristiano di lunga esperienza e un neofita democristiano. Come nasce l’alleanza? "Sono orgoglioso delle mie radici democratico-cristiane. Quanto a Luigi dovreste chiedere a lui come si definirebbe. Ma siamo nel 2022, i vecchi partiti non esistono più. Il nostro progetto nasce guardando al Paese di oggi, sul presupposto che non possiamo consegnare alle destre che hanno fatto cadere per interessi di parte il miglior governo degli ultimi 25 anni e uno dei migliori di sempre. E lo dico a ragion veduta: perfino quest’anno con guerra, inflazione e pandemia l’Italia sarà tra i primi ...