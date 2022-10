Politica

L’harakiri di FI: Cavaliere furioso, partito in rivolta. L’obiettivo adesso è la Giustizia

L’astensione di protesta è un monito agli alleati: "Non ci piacciono i veti". Ma il risultato non cambia. Il leader azzurro voleva mettere in difficoltà la Meloni. Ha finito per mostrare la propria irrilevanza