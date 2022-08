Elezioni, sos astensione. Democrazia alla frutta? "No, ma regole oscure. E partiti chiusi"

Siena, 5 agosto 2022 - Ci sono quelli che "la politica non mi interessa", coloro che disertano le urne per protesta, ma anche chi, per svariati motivi, è impossibilitato ad andare a votare. Sta di fatto che elezione dopo elezione il fenomeno dell’astensionismo assume dimensioni sempre più preoccupanti. Basti pensare che non ha partecipato alle politiche del 2018 il 27% degli aventi diritto, mentre secondo gli ultimi sondaggi il 25 settembre prossimo resterebbe a casa una quota di elettori compresa tra il 30 e il 40%. Più di uno su tre. Così l’Italia, che nel Dopoguerra registrava una partecipazione politica altissima (fino agli anni Ottanta l’astensione era addirittura sotto il 10%), si allinea alla tendenza che caratterizza le democrazie occidentali. Nel 2020, per esempio, alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti il 33,1% della popolazione si è rifiutato di scegliere tra i due candidati in corsa, Donald Trump e Joe Biden. Per fermare l’emorragia di voti di cui soffre anche il nostro Paese, il centrodestra chiede di ripristinare la due-giorni ai seggi, estendendo l’appuntamento elettorale a lunedì 26 settembre. ------ "Sono vicepresidente, a distanza di un battito dalla presidenza, senza aver mai preso un singolo voto. La democrazia è così sopravvalutata!". La massima di Frank Underwood in ’House of Cards’ riflette in maniera perfetta lo stato di salute delle democrazie rappresentative nel mondo. E soprattutto in Italia, Paese che ha inanellato dal 2011 presidenti del Consiglio mai eletti in Parlamento, da Monti a Renzi, da Conte a Draghi. Il professor Luca Verzichelli, presidente della Società italiana di Scienza Politica e del Centro di ricerca sul Cambiamento politico, sulla base dei dati storici dell’affluenza alle urne, ha una sua teoria su come si possa combattere l’astensione. "Si può perlomeno mitigare offrendo ai cittadini dei buoni argomenti per continuare a usare quello che non ...