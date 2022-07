Pd e alleanze. Calenda alza il prezzo. Di Maio potrebbe finire nelle ex "regioni rosse"

Roma, 27 luglio 2022 - In letteratura si chiama "sindrome del Mugello". Prendi uno come Antonio Di Pietro, lo piazzi in un collegio sicuro, o “blindato“, e lo fai eleggere. Si parla, ovviamente, dei collegi della “ridotta rossa“, cioè dell’appennino tosco-emiliano. Se non fosse che, all’epoca (1997), l’ex pm di Mani Pulite si presentò a elezioni suppletive e che Giuliano Ferrara gli si oppose con un’inutile, inane, gara. È lì che potrebbe essere candidato Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri, nonché capo politico di Ipf, darà vita a una delle tre o quattro liste in coalizione al Pd, insieme a Centro democratico di Bruno Tabacci (per lui ci sarà un collegio sicuro a Milano) e a liste civiche, capofila Federico Pizzarotti (la cui destinazione naturale è Parma). Il Pd e il centrosinistra Di Maio lo candideranno in Toscana (nel caso, è in carico alla segretaria regionale dem Simona Bonafè) o in Emilia-Romagna (e qui, nel caso, tocca a Luigi Tosiani). Potrebbe essere catapultato a Modena, dove fu eletta, nel 2018, Beatrice Lorenzin, alla Camera, o a Bologna (l’eletto, al Senato, fu Casini), città abituate, come Firenze-Prato, a “donare sangue“. Detto che il segretario del Pd, Letta, si candiderà a Siena, dove già ha vinto l’uninominale alle suppletive, i guai, per il Pd, restano e sono tanti. In tema di “donare il sangue“, si capisce. Infatti, dato che nel listone Democratici e Progressisti sono entrati i socialisti di Enzo Maraio (2 collegi per loro), Demos-Sant’Egidio (idem) e Art. 1 di Speranza (3/5 per gli ex LeU: pochini, per loro), sempre le regioni rosse si dovranno decapitare di altri almeno un’altra decina di collegi sicuri. I quali, però, iniziano a scarseggiare. Secondo l’Istituto Cattaneo il 'Fronte repubblicano' (composto da tutti tutti, nelle intenzioni di Letta: Pd-Ipf-Azione-Verdi-SI, manca solo Iv di Renzi, il ...