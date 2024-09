Harris avanti di 7 punti su Trump: l’ultimo sondaggio Reuters-Ipsos sulle elezioni Usa

New York, 25 settembre 2024 – Cresce il divario tra Kamala Harris e Donald Trump. Stando a un sondaggio Reuters-Ipsos, la vicepresidente Usa e candidata democratica alle elezioni presidenziali di novembre è avanti sull’avversario repubblicano con il 47% delle preferenze contro il 40%. Rispetto alla rilevazione dell’11 e 12 settembre, quando staccava di 5 punti percentuali l’ex presidente, Harris vede aumentare il suo vantaggio.

Dati decisamente diversi quelli raccolti da SSRS per la CNN. In base a questo secondo sondaggio, Harris è sostenuta dal 48% degli americani contro il 47%. La forbice è nettamente maggiore tra i giovani con meno di 35 anni, che sceglierebbero Harris nel 52% dei casi rispetto al 40% pro Trump. Nel 2020, però Joe Biden aveva vinto con un margine di 21 punti sul tycoon nello stesso segmento elettorale. Calando l’età del campione (meno di 30 anni) la vicepresidente sale al 55%.

Kamala Harris e Donald Trump, candidati alle elezioni Usa 2024

Harris lancia il suo piano economico

Si entra nel vivo della campagna a suon di interviste. Kamala Haris parlerà stasera (19 ora locale) a Msnbc. Davanti alle telecamere dell’emittente di Pittsburgh, in Pennsylvania, la leader democratica dovrebbe presentare il suo piano economico, annunciato come “pragmatico” e “capitalista”. "Parlerà della sua filosofia economica, della sua strategia per proteggere ed espandere la classe media – ha spiegato un funzionario del suo comitato elettorale – di come la sua visione è in netto contrasto con l'approccio di Trump”, fatto di tagli alle tasse e dazi. E’ la prima volta che Harris interviene da sola. Nella precedente intervista alla Cnn infatti con lei c’era anche il suo vice Tim Walz.

Le interviste in lingua spagnola

A ottobre sarà poi la volta del canale in lingua spagnola Univision, che intervisterà Harris (il 10 ottobre da Las Vegas) e Trump (l’8 ottobre da Miami) separatamente. Il voto di 36 milioni di ispanici avrà certamente un ruolo nell’esito elettorale di novembre.

Melania Trump in tv dopo due anni di silenzio

Per l’occasione delle presidenziali anche Melania Trump. Domani infatti l’ex first lady apparirà su Fox News per la sua prima intervista da due anni a questa parte. Finora non ha preso parte alla campagna del marito, così come non si è esposta durante le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il tycoon recentemente. Ufficialmente l’ex modella, 54 anni, va in tv per promuovere il suo memoriale, ‘Melania’, in cui promette di raccontare la “verità” su tutto. "Come persona privata che è sempre stata sottoposta al giudizio del pubblico, sento la necessità di fare chiarezza sui fatti”, ha anticipato. Chissà se farà rivelazioni anche sul marito.