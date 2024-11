Elezioni Usa 2024: le notizie del 1° novembre

10:43

Jennifer Lopez e LeBron James con Kamala Harris

Jennifer Lopez ha presenziato ieri al comizio di Kamala Harris in Nevada, uno degli stati in bilico. E' avvenuto a un paio di giorni da quello di Donald Trump, nel quale quest'ultimo ha definito Porto Rico "un mucchio di spazzatura galleggiante". La diva, originaria dell'isola caraibica, ha replicato: "Ci ha ricordato chi è veramente, non solo noi ci siamo sentiti offesi, ma anche ma tutti i latini di questo Paese, l'umanità e ogni persona di buon carattere". "Bisogna rispondere 'presente' perché Harris possa sconfiggere Trump – ha incitato – Credo nel potere delle donne e dei latini, facciamo la differenza in queste elezioni". In serata è arrivato anche l'endorsement di LeBron James: "Quando penso ai miei figli e alla mia famiglia e a come cresceranno, la scelta è chiara per me. VOTA KAMALA HARRIS!!!", ha scritto su X, allegando un video che riprende le proteste del 'Black Lives Matter'.

​​​​​​