Elezioni Usa 2024: le notizie del 31 ottobre

Roma, 31 ottobre 2024 – Negli ultimi convulsi giorni di campagna elettorale, i candidati alla corsa presidenziale si giocano tutto per racimolare gli ultimi voti, mentre più di 32 milioni di cittadini hanno già dato la loro preferenza tramite il voto anticipato. E se i sondaggi sulle intenzioni di voto non danno risposte definitive, il Wall Street Journal fornisce dati che dipingono un quadro angoscioso sulle aspettative degli americani: secondo le rilevazioni, l'87% ritiene che in caso di sconfitta del "proprio" candidato gli Stati Uniti riporteranno "danni permanenti". "L'angoscia è diffusa lungo tutto lo spettro politico" aggiunge il giornale.

L’ex presidente Donald Trump – da vero showman – ha scelto di cavalcare l’onda della gaffe di Joe Biden, che ha definito i suoi sostenitori “spazzatura”: dopo essere atterrato in Wisconsin, si è fatto immortalare nella cabina di un camion dell’immondizia con la scritta “Make America grate again”. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump ha detto: “Questo camion è in onore di Kamala e Joe Biden”.

Donald Trump su un camion della spazzatura al suo arrivo in Wisconsin (Getty Images via Afp)

Al successivo comizio, il repubblicano ha insistito sul tema dei diritti delle donne, punto debole della sua campagna su cui viene costantemente attaccato dai democratici. “Proteggerò le donne, che a loro piaccia o no. – ha promesso The Donald – Le proteggerò dai migranti che entrano nel Paese, le proteggerò dai Paesi stranieri che vogliono colpirci con missili e con altre cose". L'uscita del tycoon è stata immediatamente stigmatizzata dalla campagna democratica.

Intanto Kamala Harris si è fortemente discostata dall’inciampo del presidente Biden: “Quando sarò eletta presidente, rappresenterò tutti gli americani, inclusi quelli che non hanno votato per me e mi occuperò anche dei loro bisogni e desideri", ha detto Harris, rispondendo alle domande dei giornalisti. La Cnn parla di irritazione da parte della campagna della vicepresidente nei confronti di Biden, le cui uscite rischiano di indebolire la corsa della dem, a meno di una settimana dal voto.