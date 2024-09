“Gli haitiani mangiano i nostri cani e gatti”. Il 52% dei pro Trump crede al tycoon

Washington, 17 settembre 2024. Prima i meme, poi i video musicali e alla fine i balletti su TikTok. Ma la drammatica verità è che il 52% degli americani che hanno intenzione di votare Donald Trump alle prossime presidenziali crede sia vero, secondo un sondaggio di YouGov, che “gli immigrati haitiani rapiscano e mangino cani e gatti”. Più di un potenziale supporter su due del tycoon ritene alquanto o sicuramente credibile questa affermazione. Il 24% non è sicuro, mentre per un fan dell’ex presidente su cinque le cose molto probabilmente non stanno così e appena il 5% ritiene che il candidato del partito repubblicano abbia mentito. Alla faccia della post verità.

Le altre “verità”

Ma non è finita qui, purtroppo. Per il 43% dei Maga (come si fanno chiamare i supporter del tycoon in omaggio al suo slogan Make America Great Again) è sicuramente o probabilmente vero che “in alcuni Stati americani si possa uccidere un neonato”. Gli insicuri sono un consistente 16%. Quattro fedelissimi dell’ex presidente su cinque sono sicuri che il Venezuela invii deliberatamente negli Usa criminali e malati psichiatrici, mentre il 28% è convinto che le scuole pubbliche offrano ai loro studenti operazioni chirurgiche per cambiare sesso.

Convinzioni

Poi ci sono temi economico-sociali che la macchina della propaganda del tycoon ha spinto e a cui i Maga credono, nonostante non siano veri. Il 77% dei trumpiani è convinto che gli Usa abbiano fornito più aiuti all’Ucraina che tutta l’Europa messa assieme; il 70% metterebbe la mano sul fuoco che l’inflazione è al suo massimo storico e un altro 70% ritiene che ogni mese entrino milioni di clandestini negli Usa.

Il fattore T

E poi, nel sondaggio YouGov. c’è finalmente anche una stima di quanto vale il cosiddetto fattore T, inteso come Taylor Swift. Il 16% dei democratici, dopo l’appoggio della cantante alla candidata democratica, ritiene molto o in qualche modo più probabile votare per Kamala Harris. Un sostegno che tra gli indipendenti e i repubblicani si abbassa al 4%.