Elezioni Usa, Elon Musk sul palco di Donald Trump: “Deve vincere per salvare la democrazia”

Roma, 6 ottobre 2024 – In questi mesi di campagna elettorale negli Stati Uniti, Elon Musk non ha mai nascosto il suo sostegno per Donald Trump: l’associazione ‘America Pac’, da lui sostenuta, ha speso quasi 14 milioni di dollari da agosto per gestire la campagna del tycoon negli Stati chiave. Ma questa volta, il miliardario è salito in prima persona sul palco del comizio repubblicano a Butler, nell'ambitissima Pennsylvania.

“Il presidente Trump deve vincere per preservare la costituzione, deve vincere per preservare la democrazia in America”, ha dichiarato di fronte agli elettori. Per il miliardario, per convincersi a votare il candidato repubblicano è sufficiente guardare le immagini e i video dell’attentato di luglio, avvenuto proprio durante un discorso a Butler. “La vera prova del carattere di qualcuno è il modo in cui si comporta sotto attacco”. In quell’occasione, il tycoon è stato ferito da un proiettile che gli ha sfiorato l’orecchio.

Elon Musk al comizio di Donald Trump a Butler, luogo dell'attentato di 3 mesi fa (Jim Watson / Afp)

Musk non ha poi risparmiato gli attacchi a Kamala Harris: “Vuole togliervi la libertà di parola – ha affermato, senza citare esplicitamente la candidata dem – Serve la libertà di parola per avere la democrazia”. Il patron di X indossava un cappellino con visiera, una maglietta con la scritta ‘Occupy Mars’ e una giacca scura: “Sono un dark Maga”, ha scherzato, facendo riferimento al celebre slogan trumpiano ‘Make America Great Again’.

Elon Musk a Butler (Afp)

Anche l’ex presidente ha ricordato gli eventi del 13 luglio: non solo ha parlato del suo attentatore, Thomas Crooks, come di un “mostro feroce”, ma ha anche invitato i suoi sostenitori a raccogliersi in un minuto di silenzio per Corey Comperatore, l’uomo ucciso mentre proteggeva la sua famiglia – seduta tra le prime file – dagli spari. “Torno a Butler con un messaggio semplice per la Pennsylvania e l'America – le parole di Trump – siamo più vicini che mai alla vittoria”. E poi una promessa ai democratici: “Negli ultimi otto anni coloro che volevano fermarci mi hanno accusato, incriminato e cercato di cacciare dalle urne e, chissà, forse anche cercato di uccidermi, ma – ha concluso – io non mi fermo e mai mi fermerò”.