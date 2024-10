Elezioni Usa 2024: le notizie del 23 ottobre

09:28

Eminem con Obama per sostenere Kamala Harris

Eminem, rappere di fama internazionale, è sceso in campo per sostenere la campagna della candidata democratica Kamala Harris: nella sua città natale, Detroit, il cantante è salito sul palco con Barack Obama durante un comizio in sostegno della vicepresidente.

Eminem ha sottolineato l'importanza della città di Detroit e dell'intero stato del Michiga, considerato uno dei 'battleground state': "Come molti di voi sanno, la città di Detroit e l'intero Stato del Michigan significano molto per me. E in queste elezioni, i riflettori sono puntati su di noi più che mai", ha detto il rapper. "Penso che sia importante usare la propria voce. Quindi incoraggio tutti ad andare a votare", ha aggiunto. L'invito è stato a votare per Harris perchè "sostiene un futuro per questo Paese in cui queste libertà e molte altre saranno protette e sostenute".