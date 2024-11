Elezioni Usa 2024 in diretta, news del 3 novembre: Harris e Trump a caccia dei voti arabo-americani. Kamala al Saturday Night Live scherza con l’imitatrice

14:30

Harrison Ford voterà per Kamala Harris

Harrison Ford è l'ultima star di Hollywood a dichiarare il suo appoggio a Kamala Harris. Con un video Harris affondato TRump ed esalòtato la Harris: "Quando decine di ex membri dell'amministrazione Trump lanciano l'allarme e ti dicono di non farlo rieleggere, devi prestare attenzione". L'attore ha quindi continuato: "Ci dicono cose importanti e non sono mollaccioni. Sono governatori e generali che si sono schierati contro il leader del partito che hanno difeso per tutta la loro vita e che per la prima volta voteranno per qualcuno che non ha una 'R' di Repubblicano accanto al nome perché sanno che cosa importa veramente". La stella del cinema 82enne aveva dato l'endorsement a un candidato alla Casa Bianca solo in un altro caso: nel 2020 a Joe Biden. Harrison ha spiegato che non è necessario essere sempre d'accordo con le proposte del team Harris-Walz: "Non sono perfetti, ma credono nello stato di diritto e nella scienza. E credono che quando governi, governi per tutti gli americani".