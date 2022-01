Roma, 28 gennaio 2022 - Nel quinto giorno di elezione del Presidente della Repubblica, la matassa si fa sempre più ingarbugliata. E per sbloccare l'impasse si è deciso di accelerare passando da una a due votazioni quotidiane. Alla prima gli astenuti sono stati 406 e, a metà spoglio, era già chiaro che sarebbe stata un'altra fumata nera. La presidente del Senato Elisabetta Casellati, su cui il centrodestra ha fatto convergere i suoi voti, si ferma a 382 voti, ben al di sotto del quorum della maggioranza assoluta (505) che vale la salita al Quirinale.

Spazio, quindi, alla seconda convocazione della giornata per il sesto passaggio istituzionale. Il ministro Andrea Orlando rivela che Pd, M5s e Leu voteranno scheda bianca. Il centrodestra, al termine di un nuovo vertice, fa sapere che si asterrà. Intanto Matteo Salvini incontra Enrico Letta e Giuseppe Conte, poi vede il premier Mario Draghi.

Dopo il muro contro muro della mattinata, forse si aprono spiragli. Prima fonti dei 5 Stelle riferiscono che Giuseppe Conte sta sentendo il centrodestra, poi la capogruppo al Senato di Forza Italia, Annamaria Bernini, dichiara: "Abbiamo aperto una trattativa" con il centrosinistra. Arriva poi la notizia di un incontro tra Matteo Salvini, Enrico Letta e il leader dei 5 Stelle. Il segretario dem si dice "ottimista". Il leader della Lega ha un colloquio anche il premier Mario Draghi: i due vengono visti uscire a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro dallo stesso palazzo nei pressi di via Veneto.

Girandola di incontri e dichiarazioni: i due blocchi sono ai ferri corti e all'orizzonte non si vede un nome che possa mettere d'accordo almeno 505 Grandi elettori, numero richiesto per il quorum. Il centrodestra abbandona la strategia del non voto (scheda bianca o astensione) e va a contarsi, convergendo su una preferenza: Elisabetta Alberti Casellati. Il conteggio finale è di 382 voti, facendo materializzare almeno una settantina di franchi tiratori interni.

Astenuto il fronte Pd-M5s-Leu, che parla di "grave errore" sul nome di Casellati e diserta l'incontro chiesto da Salvini. "Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni - sbottava stamani il segretario dem -. L'impressione è che abbiano tentato di dividerci con idee fantasiose". La Casellati si prende il no anche di Italia Viva, mentre Giuseppe Conte parla di "una forzatura istituzionale" perché "il presidente deve essere super partes". Giorgia Meloni manifesta tutta la sua insofferenza. "Con questo Parlamento è impossibile decidere qualsiasi cosa. La soluzione sono le elezioni (politiche ndr)".

"Se il centrodestra ritiene di dover giocare persino la carta della seconda carica dello Stato - commenta da parte sua Matteo Renzi - immagino che sia l'ultima possibilità che vogliono giocare prima di arrivare a un eventuale accordo". In ogni caso, "o la vicenda si risolve nelle prossime ore" o l'ipotesi Mattarella bis torna in campo "con tutta la sua forza".

Ore 18.40: finito l'incontro tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte

Ore 18.05: terminata la chiama dei senatori, inizia la prima chiama dei deputati

Ore 17.15: i senatori di Fd'I non rispondono alla prima chiama del sesto scrutinio

Ore 16.35: ripresa la riunione Letta-Conte-Speranza

Ore 16.15: terminata la riunione Pd-M5S-Leu

Ore 14.50: nuova fumata nera. Casellati 382 voti, Mattarella 46, Di Matteo 38, Berlusconi 8, Cartabria 7, Tajani 7, Casini 6, altri 16, bianche 11. Gli astenuti sono 406

Ore 14.20 - Iniziato lo spoglio

Ore 14.18 - Conclusa la chiama dei delegati, si va verso lo scrutinio

Ore 14 - Inizia la chiama dei delegati regionali

Ore 13.43 - Conclusa la seconda chiama

Ore 13.20 - Borghi (Segreteria Pd): "Inopportuno che Casellati presieda lo scrutinio di oggi"

Ore 12.30 - Conte ai giornalisti: "Nome di Casellati forzatura istituzionale, Centrodestra si faccia un esame di coscienza"

Ore 12.15 - Salvini: "Proporrò a maggioranza nuovo incontro nel pomeriggio"

Ore 12 - Conferenza stampa di Salvini a Montecitorio: "Oggi abbiamo fatto la massima proposta possibile tolto il presidente Mattarella".

Ore 12 - Conclusa la prima chiama, inizia la seconda

Ore 11.56 - Secondo fonti i centristi starebbero lavorando sulle opzioni Casini e Draghi

Ore 11.40 - Salvini parlerà alle 12

Ore 11.40 - Esce la nota congiunta Pd-Leu-M5s: "Il centrodestra continua a gestire irresponsabilmente il più importante passaggio democratico e costituzionale. Consideriamo la unilaterale candidatura della seconda carica dello Stato, peraltro annunciata a un'ora dalla quinta votazione, un grave errore". Parlamentari presenti ma non votanti

Ore 11.24 - Anche Pd e Leu non votano

Ore 11.20 - Appello di Berlusconi: "Tutti votino Casellati"

Ore 11.10 - Salvini vede Renzi

Ore 11.10 - M5s non partecipa al voto

Ore 11.0 - La Meloni all'ingresso della Camera: con questo Parlamento non si decide niente. La soluzione sono le elezioni.

Ore 11. 04 - Inizia la prima chiama

Ore 11 - Italia Viva non parteciperà al voto: lo si apprende da fonti.