Von der Leyen legge il futuro. E vede verde

Una signora matura appoggiata a un albero con un libro aperto in mano e un altro adagiato sulla sua gamba stesa a terra. Non si può certo dire che Ursula von der Leyen abbia scelto una foto di richiamo per il suo ultimo post su Instagram. Eppure, personalità "politiche" come la sua non fanno nulla a caso, e quei due libri sono altrettanti messaggi per la politica, forse proprio per la presidente del Consiglio italiana in vista della ripresa della schermaglia una volta che l’estate sarà stata archiviata.

Sul tavolo ci sono le nomine europee per la nuova Commissione, congelate per la pausa estiva. Un nome sarà deciso dall’Italia, ma il suo ruolo nella Commissione, ai sensi dei trattati, verrà determinato dalla presidenza. Altri temi, poi, sono in caldo: la difesa europea e il suo rafforzamento, ad esempio, molto promosso da von der Leyen negli ultimi mesi, e soprattutto il Green Deal, punto spinoso per la politica europea in un momento non felice per l’economia continentale, con una prima consistente battuta di arresto nella crescita registrato proprio in questi giorni.

Nulla di meglio per giustificare le diffidenze delle destre rispetto al problema della transizione ecologica e dei suoi costi apparenti. Ecco forse perché Ursula von der Leyen tiene in mano il libro "Demokratie und Revolution" della storica Hedwig Richter e del giornalista di Die Zeit, Bern Ulrich; testo che in tedesco ha un sottotitolo chiaro: ’Le vie d’uscita dall’immaturità ecologica autoinflitta’. Brandire quel testo diventa un messaggio e un monito per chi pensa di restare nell’immaturità (la destra europea) e anche la conferma di una promessa fatta ai Verdi che, con ogni evidenza, von der Leyen non intende tradire. Se poi l’occhio passa all’altro libro nella foto, ’La Festa’ di Katherine Kennedy, il messaggio si articola. La trama racconta di un albergo crollato in Cornovaglia i cui pochi sopravvissuti devono imparare a convivere insieme. Una cosa che sarà complicata.