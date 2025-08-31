Venezia, la Mostra e Gaza: l’arte non è una zona franca

Roma, 31 agosto 2025 – Le prime a comparire sono state le barchette di carta, allineate sul selciato come un gioco infantile trasformato in supplica. Poi la motonave da Marghera, biglietto popolare, ha riversato sul Lido una folla che ha scelto di mettere il corpo dove di solito bastano i film. Intorno, i cordoni della polizia disegnano il perimetro dell’ordine; poco più in là, il tappeto rosso resta in vista ma fuori portata. È la fotografia di un paradosso: il festival dell’immaginario che si scopre, per forza di cose, realtà.

Agnese Pini, direttrice del gruppo QN

Ieri pomeriggio, alla Mostra del cinema di Venezia, il corteo di cinquemila persone partito da Santa Maria Elisabetta non è stato soltanto protesta, è stato un atto di traduzione: dall’estetica, all’etica. Artisti e operatori hanno trasformato la tribuna del cinema in tribuna civile, portando nel cuore della Mostra l’orrore di Gaza. E con quel gesto è arrivata la frattura: la richiesta – da parte degli organizzatori della marcia – di non accogliere Gal Gadot e Gerard Butler, accusati di vicinanza all’esercito israeliano, contro l’idea che un festival debba restare casa aperta per definizione.

La condanna di un massacro non può diventare censura: questo è un principio sacrosanto, inviolabile. Ma non basta a esaurire il problema, perché qui non si giudicano privati cittadini: si ragiona di figure pubbliche, di simboli, di un immaginario che – in tempo di guerra – diventa esso stesso campo di battaglia. È la solita dinamica che, pochi mesi fa, ha investito Valery Gergiev: il direttore d’orchestra russo, sodale di Putin, è stato escluso dalle principali istituzioni musicali occidentali non per le sue bacchette ma per i suoi gesti politici, dal concerto propagandistico tra le rovine di Palmira al sostegno pubblico all’annessione della Crimea. La sua arte, di per sé intoccabile, non ha potuto neutralizzare la sua funzione di ambasciatore culturale del Cremlino. E fu la stessa onda, già dal 2022, a investire cinema e letteratura russa: festival che ritiravano film, premi che sospendevano inviti, e non per un difetto delle opere proposte ma perché le stesse opere diventavano, loro malgrado, veicolo simbolico di un potere sotto accusa.

Quei casi dimostrano una verità elementare: l’arte non è mai neutrale, tanto meno quando il mondo è in guerra. E un festival non è una zona franca. Ogni scelta – un invito, una proiezione, un cartellone – ha valore simbolico e politico. Accogliere o respingere un artista significa non solo valutare il suo lavoro, ma il messaggio che la sua presenza o la sua assenza trasmette al pubblico globale.

Per questo la formula “diamo spazio a tutte le istanze” non è sufficiente. Non lo è quando Gaza è sotto assedio e la fame è usata come arma. Non lo è quando i bambini muoiono e l’ospedale non è più un rifugio. Venezia non può nascondersi dietro il velo della neutralità estetica: l’autorità che si conferisce a chi si ospita e a chi si celebra è una forma di potere. E il potere, in tempi come questi, deve scegliere.

Il rischio, semmai, è che la contesa tra chi invoca il boicottaggio e chi lo respinge divori il senso stesso della mobilitazione, riducendola a una gara di purezza in fondo salottiera, mentre l’urgenza è un’altra: fermare il massacro, nominare le vittime, ricordare che la dignità umana precede ogni passerella. L’arte non salverà Gaza. Ma può impedire che il silenzio completi l’opera della guerra.