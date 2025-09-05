Un corpo a corpo ricco di sfumature

Ci sono dei crimini che colpiscono l’immaginario collettivo perché commessi da tranquilli vicini di casa dai modi garbati. La storia vera si svolse nel comasco una ventina d’anni fa ma di quella vicenda nel film di Leonardo Di Costanzo non resta che una vaga traccia. Ambientato nella Svizzera francese ai confini del cantone Ticino in un istituto di pena psico-rieducativa dove vige un regime di semilibertà, Elisa mette in scena il difficile dialogo tra la protagonista, rea d’aver ucciso la sorella dando fuoco al cadavere, e un criminologo, studioso delle patologie che inducono ad atti efferati le persone più comuni e insospettabili. L’assassina sostiene di non ricordare nulla, l’uomo di scienza cerca di sollevare il velo sulla memoria nascosta. È un corpo a corpo teso, a tratti violento, tra due persone che sanno d’essersi, in modo diverso, necessarie. Barbara Ronchi e Roschdy Zem lo rendono drammaturgicamente esatto: in grado di ferire ma anche di ricucire. A favore del film gioca l’esperienza documentaria del regista che gli permette di cogliere sfumature dei personaggi ancor prima di diventare patrimonio di chi le interpreta.

Shu Qi, star taiwanese, attrice feticcio di Hou Hsiao-hsien ma anche interprete di blockbuster made in Taipei, debutta alla regia. La Mostra non ci pensa due volte e mette il suo film Girl in Concorso. L’opera è sincera ma esile, a tratti sconcertante per semplicità. Tuttavia dalla narrazione delle turbolente stagioni di un’adolescente che alla fine degli anni ’80 riesce, seppur in modo scombinato, a trovare la forza per ribellarsi alle costrizioni di un’infanzia segnata dalla povertà e da genitori disfunzionali, mostra una sensibilità non scontata. Didascalico nel mostrare come il circolo vizioso della violenza patriarcale non offra scampo, Girl sa evocare con forza il tema della misoginia e della complementare vergogna femminile. Il candore emotivo, spesso disarmante nell’arco di due ore, può comunque non essere dannoso nell’illustrare la necessaria follia della giovinezza. In fondo erano gli anni Ottanta.