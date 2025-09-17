Tutti tirano la giacchetta di Super Mario

Roma, 17 settembre 2025 – Ne ha per tutti Mario Draghi, dall’alto della sua imperturbabile sicurezza di non dover rispondere ad alcuna opinione pubblica, come invece tocca fare ai ‘normali’ politici nostrani, insidiati nei loro slanci europeisti – se mai ne avessero – da nazinostalgici dell’Afd, vannacciani filoputiniani e nazionalisti lepenisti anche loro in ottimi rapporti, usiamo questa perifrasi, con il Cremlino. Ne ha così per tutti, Draghi, che le reazioni dei politici italiani sono state tutte positive. Della relazione ognuno ha infatti preso quello che più gli faceva comodo. E quindi nella ricorrenza del “Rapporto sulla competitività“ – ricorrenza mesta, a dire il vero, somigliante più a un mezzo funerale che a una festa di compleanno – si è celebrato a destra il de profundis del Green Deal, al centro lo slancio europeista, a sinistra la richiesta di debito comune. Così è se vi pare. Ma al di là delle rispettive propagande (chissà che Draghi non sposti qualche voto nelle Marche) il dato nuovo della relazione dell’ex Bce, oltre alla solita geremiade sul non ruolo della Ue (von der Leyen sotto accusa: “Servono scelte forti e non burocrati”) è la richiesta di andare avanti con le cooperazioni rafforzate. E qui le orecchie sono fischiate dalle parti di palazzo Chigi. Draghi ha infatti invocato quei “volenterosi” che Giorgia Meloni ha sempre snobbato, idea primordiale del carissimo nemico Emmanuel. Idea semplice, almeno a osservare la realtà per quella che è e non per quella che vorremmo che fosse, o che l’ex amico americano vorrebbe farci credere. Basterebbe solo che a palazzo Chigi ascoltassero il loro ministro della Difesa, secondo cui se domani ci attaccano (come peraltro stanno già facendo) non saremmo in grado di difenderci. Un peccato non stare a sentire Crosetto e il suo richiamo alla Difesa comune, perché proprio due giorni fa Mosca ha detto che loro si considerano già in guerra con la Nato. Noi no, noi guardiamo a Trump e non all’Europa. Auguri.