Quelle tre ore che ribaltano la Storia

Sono bastate tre ore per ribaltare gli ultimi tre, drammatici, anni. Per stravolgere il senso e il peso di amici e nemici, di vittime e carnefici, di aggressori e aggrediti. Tre ore, per rimescolare le pedine della scacchiera che tiene col fiato sospeso l’Ucraina, certo, ma non meno l’Europa, che vede in Kiev, dal 2022, la prima linea del suo fronte orientale. Sono bastate tre ore e un’immagine: più nuda delle parole, più vera delle ricostruzioni, delle ipotesi e delle congetture sulle frasi dette, sulle promesse fatte, sulle minacce dichiarate e su quelle sottese: Trump e Putin sul tappeto rosso, mani intrecciate in un handshake - come dicono gli americani - quanto basti teatrale, sorrisi e occhiate circospette, ma anche complici. “In the end there was no deal, but there was a photo op” (nessun accordo, ma una foto da esibire) ha scritto Vanessa Friedman sul New York Times, commentando il vertice di Anchorage, grande show di due superpotenze militari e ormai sempre più simili nell’ostentazione autocratica del potere.

E dunque, dopo un mandato d’arresto della Corte penale internazionale, città ridotte in macerie, un isolamento internazionale durissimo, Putin ottiene finalmente ciò che voleva: la legittimazione. La stampa russa lo celebra, Lavrov si concede perfino la provocazione di una maglietta che rievoca il CCCP, e intanto il Cremlino avanza in Donbass, guadagna tempo, consolida il proprio racconto.

A 48 ore da un incontro che è già Storia, solo questo con certezza possiamo dire: Anchorage non ha fermato la guerra. L’ha fotografata. E quella fotografia è un rovesciamento: il carnefice reintegrato, la vittima esposta al baratto, l’Europa in disparte. Una scena che ricorda certe pagine di Tolstoj, in cui il tempo della guerra si misura non con le battaglie ma con gli sguardi, i silenzi, i simboli.

Volodymyr Zelensky, domani, volerà a Washington con la consapevolezza amara di chi sa di essere niente più che una pedina. Vuole garanzie, soprattutto sulla difesa - gli europei, Meloni in primis, pensano per lui a uno scudo simile all’articolo 5 della Nato - ma nessuno oggi può dire cosa abbia già promesso Trump a Mosca. Il Donbass come moneta di scambio, l’idea di una pace che somiglia più a una resa? La memoria corre a un’altra foto, di pochi mesi fa: il presidente ucraino, a febbraio, nello Studio Ovale, umiliato da Trump e Vance. Niente tappeto rosso, niente handshake per lui.

In questo scenario, l’Europa è ancora una volta timida, inevitabilmente travolta da una storia che ha smesso non dico di governare, ma almeno di influenzare. Meloni rivendica l’idea di garanzie di sicurezza, Macron convoca i “volenterosi”, Bruxelles minaccia nuove sanzioni. Ma la paura congela le mosse più audaci: ed è la paura che l’America si sfili, che il conflitto diventi davvero europeo, che la Storia chieda all’Unione di reggere da sola un fronte troppo pesante per le risorse del vecchio continente. È la paura di Yalta rovesciata: non più grandi potenze che ridisegnano il mondo senza l’Europa, ma un’Europa incapace di ridisegnare se stessa.