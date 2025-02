L’amara verità. Una trappola in cui tutti possono cadere

La forza della cronaca, che poi è il racconto dei fatti proprio mentre accadono, sta anche in questo: ti stupisce sempre, ti sorprende spesso e – a volte – ti smentisce senza pietà, costringendoti ogni volta a rimetterti in discussione.

Perché la realtà è sempre più complessa degli schemi con i quali tentiamo di descriverla. Voi prendete, se volete, quello che avevamo sostenuto giusto una settimana fa, giusto su questa colonna. Le truffe? Un reato odioso, avevamo detto, che colpisce soprattutto i più fragili, dove per i più fragili consideravamo gli anziani, gli indifesi, le persone sole. Ci sono i dati, una valanga di statistiche e di fatti oggettivi a confermarlo. Ma una ricostruzione, per quanto argomentata, non basta mai a svelare la complessità della realtà.

Ancora una volta, è stata proprio la cronaca a venirci in soccorso e a rimettere le cose nel giusto ordine. I fatti che stiamo raccontando in queste ore, quelli del milionario raggiro ordito da menti raffinate sfruttando il nome del ministro Guido Crosetto, accendono i riflettori sull’altra parte della storia. I fatti dimostrano che tutti, ma proprio tutti, corriamo il rischio di cascarci. Ha detto bene Massimo Moratti, uno dei tanti che il raggiro lo ha segnalato alle autorità: “Può capitare a chiunque, perché sembrava tutto vero”.

Ecco, il punto è proprio questo. Rischia di farsi soffiare la pensione la vecchina agganciata dai finti avvocati proprio sotto casa. Ma rischia di sborsare un sacco di soldi anche il potente industriale circondato da assistenti, segretarie, collaboratori. E può finire ko anche l’uomo forte, la persona protetta da un cordone di sicurezza apparentemente insuperabile. Esserne consapevoli è il primo passo per resistere. Il secondo è quello di denunciare senza timori né imbarazzi. Forse non servirà a scovare i truffatori, ma di sicuro aiuterà altre persone a non cadere in trappola.