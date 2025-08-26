Non è colpa di Manganiello

Bologna, 26 agosto 2025 – Giù le mani dal povero Gianluca Manganiello, l’arbitro entrato nella storia del calcio per il primo ’Var’ spiegato allo stadio, domenica al minuto 64 di Como-Lazio, gol annullato a Castellanos per fuorigioco. Ieri sul web era tutto un fiorire di prese in giro, per il tono con cui il fischietto ha dato l’annuncio. Tanto marziale e impostato, da meritarsi la battuta di Adriano Panatta alla Domenica Sportiva: «Sembrano dei proclami di molti anni fa a Piazza Venezia». In effetti, è parso stentoreo e un po’ rigido il modo in cui il quarantatreenne fischietto di Pinerolo ha declamato allo stadio: «A seguito di revisione il numero 11 della Lazio è partito in posizione di fuorigioco. Decisione finale fuorigioco», a metà tra un mattinale dei carabinieri e un dispaccio radiofonico dell’istituto Luce. Però.... Però: 1) di sicuro i vertici arbitrali si sono raccomandati con i fischietti di essere comprensibili a tutti nelle comunicazioni, da qui la scelta automatizzata delle parole con formule che saranno state studiate prima a tavolino, e anche il volume della voce che si è alzato pure troppo; 2) fino a quando non proveremo davvero a metterci nei panni di chi critichiamo, magari sui social, non cresceremo sul piano della cultura sportiva: siete davvero sicuri che al posto di Manganiello, che era perfettamente consapevole di vivere una prima volta con gli occhi di tutti puntati addosso, sareste riusciti ad essere più sciolti di lui? Noi no.