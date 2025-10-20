Rossi e Indy, miti senza fine

Ci sono luoghi che appartengono alla leggenda della Velocità. Per capirci: Monza, Le Mans, Indianapolis. Palcoscenici che hanno alimentato la frenetica poesia della audacia esasperata, portata al limite, senza alcun rispetto per la logica, per la razionalità, per l’equilibrio astratto. Se ci sei stato, a Monza piuttosto che a Indianapolis, intuisci che forse i futuristi di inizio Novecento avevano ragione: nella ossessione per l’accelerazione sta racchiuso il consapevole rifiuto della mediocrità quotidiana.

Per questo non è bello ma addirittura bellissimo che da ieri ci sia un essere umano, uno solo!, capace di vincere nel catino di Indy sia su due ruote, in moto, sia su quattro, in macchina. E se poi l’individuo in questione si chiama Valentino Rossi, ecco, ci siamo già capiti. Il dettaglio cronistico (un successo al volante della Bmw M4 GT3 Evo, ovviamente numero 46!, nella 8 Ore di Indianapolis insieme al belga Charles Weerts e al sudafricano Kelvin van der Linde, suoi compagni di equipaggio) vale meno della suggestione legata al personaggio. Perché su una cosa non ci piove: con Tomba e con Pantani, Vale è stato l’ultimo idolo di una Italia che non c’è più, cronologicamente collocata a cavallo dei due secoli. Volendo esagerare, qui dirò e scriverò che il signor Rossi, nella sua versione giovanile, ha rappresentato la coda di un ottimismo infragenerazionale che poi è malinconicamente andato perduto.

Sui motivi di una crisi di identità collettiva, non spetta all’autore di queste righe esprimersi. In sintesi. Valentino si era già imposto a Indianapolis nel remoto 14 settembre 2008. L’allora fuoriclasse delle due ruote aveva battuto dopo un lungo duello Nicky Hayden. E si era felicemente incamminato verso l’ennesimo titolo mondiale della MotoGp. Quasi vent’anni dopo, il signor Rossi, il Re di Indianapolis, è vivo e lotta insieme a noi. E forse Valentino sta semplicemente cercando di farci comprendere che alla rassegnazione ci si può sempre ribellare.