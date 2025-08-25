Il rompicapo nazionale del centrodestra

Può darsi che anche le più recenti "salvinate" stiano nel quadro incerto delle prossime regionali. Come sappiamo bene, le elezioni, gli equilibri, le liste sono da sempre e ovunque il terreno preferito per le gomitate, i colpi bassi, le grida piuttosto che i sussurri. Come quelle di Salvini, appunto, autonominatosi ministro degli Esteri con venature pro Putin, per un sentimento sincero, probabilmente, ma anche per intercettare un elettorato che sull’Ucraina non vuole spendere né uomini, né danari.

Gli stessi elettori che fra non molte settimane voteranno in Veneto, Marche, Puglia, Calabria, Campania, e in Toscana. Terreni paludosi per il centrosinistra in cerca di autori e di governatori, con gente che viene (5 Stelle) e gente che va (Calenda), ma in cui anche il centrodestra fatica a trovare una quadra. In Veneto, soprattutto, dove il dopo Zaia potrebbe assomigliare molto a Zaia. Esattamente quello che non vorrebbero gli alleati che non a caso osteggiano una lista dell’ex presidente. Motivo? Semplice: prenderebbe un sacco di seggi portandoli via a loro. Del resto, se quella regione resta una roccaforte che neppure tutta la cattiva volontà della coalizione riuscirà a smantellare, è molto merito di Zaia che si è esibito per anni nell’arte del buon governo. Il che non è sempre un pregio, soprattutto per gli "amici".

Il fatto che anche in Toscana un candidato certo e credibile (Tomasi) non riesca ad avere l’ok definitivo a un passo dalle urne, la dice lunga su come pure nei blocchi più solidi e datati come il centrodestra, il tassello locale non possa prescindere dalla soluzione del puzzle nazionale: ok a Tizio nella regione X, se mi dai Caio da un’altra parte. Risultato: non sempre i migliori candidati, campagne a tutto gas, "salvinate" a gogo. Sperando nelle falle degli avversari, quando si deve rimontare. E con il rischio di sottovalutare le proprie, dove si governa.