Questo mondo che corre così in fretta

Come va a finire questa guerra? È la domanda che si pongono tutti, sempre più angosciati. Pensando che i giornalisti ne sappiano più degli altri (magari…) molti ci ripetono quella domanda ogni volta che ci incontrano, con gli stessi occhi speranzosi che ha un malato quando viene ricevuto da un luminare. Come va a finire? Provo a rispondere prendendola un po’ alla lontana. Venerdì sera ho intervistato Stefano Bonaccini al Circolo Bononia, via Castiglione, Bologna. Presentando l’ospite, la presidente del Circolo, Rosanna Ghetti, ha citato un dato biografico in teoria banale: "È governatore dal 2014", ha detto. Mi si è accesa una lampadina. Per noi, Bonaccini è sempre Bonaccini.

Ma nel 2014 che mondo c’era? Ho fatto un rapido conto: all’inizio di quell’anno premier era Enrico Letta. Poi si sono succeduti: Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, due volte Giuseppe Conte, Mario Draghi. Solo in Italia sono cambiati sei governi. Nel 2014 nessuno avrebbe immaginato di vedere un esecutivo M5S-Lega: coalizione di cui già resta un pallido ricordo. Gli stessi grillini, trionfatori alle elezioni del 2018, sembrano ora un fenomeno in via di estinzione.

E il Covid? Chi avrebbe immaginato il mondo paralizzato da un virus? E noi tutti in giro con la mascherina? E il Green pass? E così arriviamo a Putin. Chi avrebbe immaginato una guerra nel cuore dell’Europa dopo quasi ottant’anni? E se andiamo ancora indietro nel tempo, agli anni della Guerra Fredda, chi avrebbe immaginato che in un mondo secolarizzato il pericolo sarebbe venuto da un terrorismo di ispirazione religiosa? Chi avrebbe immaginato le Torri gemelle? E chi avrebbe scommesso che così presto avremmo smesso di parlare pure del terrorismo islamico? E si sarebbe tornati ad aver paura della Russia?

Solo un mese fa, l’intervista di Bonaccini al Bononia era stata rinviata perché si temevano i contagi. Ieri su questo giornale, per la prima volta dopo due anni, il Covid è finito nella pagina delle brevi.

Tutto questo per dire che alla domanda "come va a finire questa guerra?" non c’è nessuno che possa rispondere, né in Terra né forse in Cielo. La storia, come la vita, è imprevedibile da sempre, e lo è molto di più per noi contemporanei, spettatori di un mondo che cambia con una velocità senza precedenti, insospettabile anche ai tempi in cui dialogavano un venditore di almanacchi e un passeggere.