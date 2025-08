Putin è “tosto”: Trump non può fare da solo

Bologna, 3 agosto 2025 – Dice: Putin è un tipo “tosto”. E pare vedere la smorfia con cui Trump pronuncia quelle parole nel giorno in cui invia due sommergibili atomici “vicino alle coste russe” giusto per rispondere alle minacce di Medvedev e all’ostinazione con cui lo zar bombarda l’Ucraina e non dà retta alla Casa Bianca. Altro che pace in 48 ore. “Abbiamo avuto un’ottima conversazione, poi torno a casa e vedo che una bomba è stata sganciata a Kiev”.

Parole di Trump che ha pensato di applicare alla relazione con la Russia putiniana il modello di relazioni bilaterali con cui ha impostato la sua politica. Dopo le elezioni di novembre, l’ex ambasciatore Stefano Stefanini scriveva che Trump “ha una visione darwiniana delle relazioni internazionali”, dove “l’equilibrio si raggiunge nella competizione”. E quindi l’equilibrio finale è la somma degli interessi di due soggetti che si confrontano, si scontrano e magari convivono senza elidere le prospettive di ognuno.

Se il multilateralismo è malato, Trump è quello che stacca la spina. A meno che di fronte a Putin non si renda conto che quando c’è uno più tosto di te nel cortile, le cose si complicano e l’equilibrio darwiniano non ricompone un bel niente. Putin non è semplicemente tosto, è spregiudicato, ambizioso, persegue un obiettivo geopolitico che non si ferma con una telefonata, neppure se al telefono c’è il presidente degli Stati Uniti.

Il risultato è il disordine e l’escalation militare. Trump applica il modello dazi alle relazioni internazionali. Il problema è che non funziona. Se i dazi fanno male anche agli americani, salire sul ring da soli con Putin non è la scorciatoia per arrivare alla pace. Non ci resta che sperare che il darwinismo selezioni anche le strategie politiche: se il bilateralismo muscoloso fallisce, forse lascerà spazio al noioso, pacifico e magari più efficace multilateralismo. Le crisi si risolvono con tutti gli attori al tavolo, non con un faccia a faccia tra due bulli. Sperando che non sia troppo tardi.