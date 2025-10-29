Troppi profeti di sventura, l’Italia non può permettersi di restare ferma

Roma, 29 ottobre 2025 – Se negli anni Cinquanta o nei Novanta si fosse dato ascolto ai profeti di sventura del tempo, l’Italia non avrebbe mai avuto l’Autostrada del Sole o l’Alta velocità ferroviaria, reti infrastrutturali che hanno permesso e assicurato prima il Miracolo economico e poi la connessione all’Europa e la crescita economica e sociale del Paese. Lo schema si ripete per ogni grande opera pubblica, come se vi fosse una stantia coazione a inseguire fantasmi e a fomentare terroristiche previsioni di funeste devastazioni di multiforme maleficio. Questa è la stagione in cui tocca al Ponte sullo Stretto finire nel tritacarne delle polemiche preventive e pregiudiziali secondo lo stesso copione che abbiamo visto in altri tornanti della storia infrastrutturale del Paese.

Eppure, come e di più che in quei passaggi, avrebbe senso semmai rammaricarsi di non aver realizzato il collegamento già 20 o 30 anni fa e, oggi, domandarsi come recuperare velocemente il tempo perduto, senza dover sottostare al capestro delle mille burocrazie, puntando dritti a fissare regole e percorsi inattaccabili solo sul fronte sostanziale della massima trasparenza e della più rigorosa legalità degli appalti. C’è dunque da augurarsi che nel volgere di qualche anno si possa raccontare l’impresa come quella che ha raccontato Francesco Pinto ne La strada dritta, romanzo che narra l’epopea dell’Autostrada del Sole: “Il 19 maggio 1956, il giorno in cui viene dato inizio ai lavori, non c’è nulla: non un progetto definitivo, non le tecnologie, non le competenze professionali, non i soldi necessari.

C’è una sola cosa: il coraggio di pochi uomini, capaci di immaginare una via di comunicazione che unisca il Paese. Il 4 ottobre 1964 – appena 8 anni dopo e in anticipo sui tempi previsti – una striscia di asfalto lunga 755 chilometri collega Milano con Napoli, il Nord con il Sud: è l’Autostrada del Sole. Durante quegli 8 anni un esercito di manovali, carpentieri, tecnici, progettisti combatte senza sosta nell’alto dei viadotti e nel buio delle gallerie, nel fango degli inverni e nell’afa delle estati, per rispettare la promessa della sua costruzione”.