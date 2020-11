Non ne parla più nessuno ma oggi è il primo novembre, festa dei santi, e domani è il 2, giorno dedicato alla memoria dei morti. Non ne parla più nessuno perché ci siamo dimenticati da un pezzo di entrambi, dei santi e dei morti, anzi la morte l’abbiamo proprio rimossa, cancellata dal nostro orizzonte, non si parla di morte fra gente perbene. Ma quest’anno la dimenticanza è ancora più forte, quasi totale perché ormai da otto mesi parliamo solo di Covid. Ed è un paradosso perché il Covid ci terrorizza tanto proprio perché di Covid si può morire. È la schizofrenia di una società che si illude di seguire la Ragione.

Il cristianesimo aveva associato le due feste, i santi e i morti, per ricordare che c’è un orizzonte (o vogliamo dire almeno una speranza?) oltre il nostro ultimo respiro. Nelle celebrazioni, nelle visite ai cimiteri si pensava ai nostri cari che ci hanno lasciati come si pensa a persone ancora vive: in una dimensione misteriosa, che certo non possiamo capire, ma vive. I santi erano infatti non solo quelli segnati sul calendario, ma anche tutti i nostri nonni, genitori, amici che si erano conquistati il paradiso, altro vocabolo totalmente scomparso.

È la rimozione di tutta questa tradizione, ma direi anzi questa umanità che ci fa vivere in un modo senza precedenti il dramma di un’epidemia. Non importa che i morti di cancro, ogni giorno, siano il doppio di quelli di Covid; e quelli per malattie cardiovascolari il triplo. Quei morti li abbiamo già rimossi da tempo.

Quelli di Covid invece incombono, e incombono su ciascuno di noi perché il virus può colpire anche me, anche te, non riguarda i soliti “altri”. Nel suo romanzo più bello, “Un amore”, Dino Buzzati racconta che il suo protagonista, l’architetto Dorigo, ad un tratto si accorge che, da quando è innamorato della Laide, non pensa più alla morte. Buzzati, che era ossessionato dal pensiero della fine ed era un genio, aveva capito che solo l’amore può vincere la morte, perché l’amore non passa.

Oggi invece pensiamo di vincere la morte con i vaccini, le terapie intensive, insomma con la Scienza: ma se c’è una cosa che ci dovrebbe avere insegnato questo tempo è che la Scienza non è onnipotente. È un peccato che questo 1 e questo 2 novembre arrivino così sepolti dalla preoccupazione, e non più aperti a quella dimensione che aveva permesso alle generazioni che ci hanno preceduti di vivere epidemie peggiori – e guerre, e carestie, e catastrofi naturali – con una speranza.