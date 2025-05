L’addio (presunto) dell’amico geniale dopo il disastro del Doge

Roma, 1° giugno 2025 – I soldi non fanno la felicità, neppure dei governi. E infatti l’uomo più potente del mondo e l’uomo più ricco del mondo hanno appena divorziato, e tendenzialmente questa è un’ottima notizia: per tutto il resto del mondo. Donald Trump e Elon Musk, coppia di fatto della nuova destra americana - quella che voleva tagliare il debito con l’accetta e il deep state con la motosega - si sono detti addio tra gli stucchi rococò dello Studio Ovale. Trump con un sorriso paternalista per “l’amico geniale“, Musk con un occhio nero, e la voce incerta di fronte alle domande dei cronisti. Del resto, se gli amministratori migliori sono quelli che non si fanno notare, il First Buddy (l’amico più caro) di Donald, nella sua breve stagione governativa ha messo in pratica l’esatto contrario, pagandone tutte le conseguenze. All’inizio il suo Doge – Department of Government Efficiency – sembrava uscito da una sceneggiatura di Aaron Sorkin: niente burocrazia, solo performance. Poi si è scoperto che l’efficienza del Doge era un’illusione ottica: il risparmio promesso di 2mila miliardi in un anno si è ridotto a 175, di cui solo il 42% è davvero rendicontato. Insomma, un’operazione contabile degna della Megaditta di Fantozzi, non proprio il capolavoro annunciato.

Ora che se ne va, dice che tornerà a occuparsi di SpaceX, di Tesla, di X. Dice che ha “sprecato troppo tempo con la politica”. Ma attenzione a pensare che sia finita. Perché Musk non sparisce: si eclissa. Si nasconde per tornare. Se è vero che l’uomo più ricco del mondo non può comprarsi la politica – neppure a suon di spregiudicate campagne social – può sempre comprarne la cornice, riscriverne il copione e poi rivendersi come alternativa a tutto: kingmaker, finanziatore ombra, guru di questo tecno-populismo libertario che lui incarna spavaldamente, un misto tra Asimov e un podcast di Joe Rogan. Le voci lo danno già al lavoro su una sua lista civica extra presidenziale, un progetto per il 2028 o forse anche prima, se il partito repubblicano dovesse cedere alle spinte centrifughe della nuova destra algoritmica. Di sicuro Trump, senza Musk, è più solo e più fragile. E, c’è da scommetterci, avrà ancora bisogno di lui: per i razzi, per i satelliti, per i voti. E per non restare, alla fine, il boomer di una Silicon Valley che tratta la politica come un videogioco.