Una Meloni meno di lotta e più di governo

Come era da attendersi e come accade ormai sempre più spesso è la politica estera che ci aiuta a leggere in filigrana la politica italiana e ne mette in risalto le contraddizioni o all’opposto le silenziose assonanze. Accadrà stamani a Strasburgo nel voto sulla mozione di sfiducia contro la presidente Ue Ursula von der Leyen, il cui esito, diciamolo subito, non è in bilico perché sarà certamente bocciata. Voteranno a favore della sfiducia Lega e M5S, a conferma del fatto che l’antico legame del Conte uno aveva più di un “vero“ motivo di esistere, non fu un solo matrimonio di interessi. Voteranno contro la sfiducia il Pd e il gruppo dei socialisti, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

A prima vista la notizia del giorno è la la spaccatura tra i partiti di governo (in realtà il Pd non la cavalcherà più di tanto, perché la delegazione dem è tornata a dividersi) ma se si ha la voglia di guardare un po’ oltre è forse il caso di notare il “salto“ compiuto da Fratelli d’Italia. Nonostante la mozione di sfiducia sia stata presentata da un eurodeputato romeno del gruppo Ecr, lo stesso di FdI, i “fratelli“ italiani sosterranno la presidente della Commissione. Compiendo un sostanziale dietrofront rispetto all’anno scorso quando votarono contro l’insediamento di von der Leyen, ed entrando di fatto nella maggioranza europea che avevano snobbato. Certo, la nomina di Raffaele Fitto a una importante vicepresidenza aveva già un po’ sanato il vulnus ma il voto di oggi sostanzialmente lo elimina. Più che altro inizia a scavare un fossato tra FdI e il resto del gruppo di Ecr.

Giorgia Meloni assume una postura più di governo e meno di lotta. Tutto sommato una buona notizia per l’Italia e forse anche per la Ue. Di fronte a passaggi epocali che ci attendono, la Ue non poteva restare con il maggior partito di un Paese fondatore fuori dalla maggioranza.