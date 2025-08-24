Le misure che servono

Roma, 24 agosto 2025 – Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno certamente il merito di aver tenuto in ordine i conti pubblici italiani in questi anni di non agevole navigazione tra drammatiche rotture di paradigmi geopolitici e violenti shock economici. La controprova è arrivata a più riprese dalle valutazioni delle agenzie di rating e dallo spread, con riflessi concreti in termini di maggiore affidabilità del Paese sui mercati e, dunque, di minore costo del debito. E, grazie a questo benefico circolo virtuoso, l’Italia ha potuto fronteggiare “anche” gli oneri derivanti dal gravoso fardello del Superbonus.

Non è poco per un Paese che ha un debito pubblico da far tremare le vene ai polsi e per una classe politica che ha ballato per decenni sul Titanic di una finanza pubblica gestita più o meno allegramente e pericolosamente. Tanto che, sotto questo profilo, non è azzardato sostenere, come più osservatori hanno fatto, che Meloni sia l’erede vera di Mario Draghi. E che, anzi, la premier abbia potuto fare anche meglio perché non condizionata dall’ampia, eterogenea e frenante maggioranza che sosteneva l’esecutivo dell’ex numero uno della Bce.

Ora, però, in vista della quarta manovra di bilancio, la presidente del Consiglio e il suo ministro dell’Economia dovrebbero tentare di lasciare un segno politico che vada oltre la benemerita prudente gestione dei conti pubblici: un segno percepibile per il ceto medio impoverito, come si intende fare con il taglio dell’aliquota Irpef per i redditi medi, ma anche e soprattutto un segno per i lavoratori “poveri”, che sono innanzitutto giovani e donne, che percepiscono salari che li costringono a vivere al di sotto della soglia di povertà.

Servono, in questo senso, regole ferree contro i cosiddetti contratti-pirata, così come servono misure fiscali di adeguata detassazione per agevolare i rinnovi contrattuali e “premiare” il lavoro “aggiuntivo” e più “scomodo”, quello festivo, straordinario, notturno. Ma con un segno-obiettivo netto e percepibile: fare in modo che i lavoratori più svantaggiati vedano le loro buste paga aumentate nel giro di un anno di almeno il 20-30 per cento.