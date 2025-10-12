Perché conviene sostenere lavoro e imprese

Roma, 12 ottobre 2025 – È difficile fermare la macchina quando è in corsa e, soprattutto, quando lo è da mesi, con tanto di slogan pronto, come quello che circola sul "sostenere il ceto medio". Eppure, alla vigilia del varo della legge di Bilancio per il 2026, sarebbe davvero utile che l’oculatezza pragmatica applicata nella gestione dei conti pubblici in questi anni da parte di Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti (riconosciuta in Europa, sui mercati e dalle agenzie di rating) fosse utilizzata "anche" per valutare, nel merito, gli effetti concreti di due delle misure che, a oggi, sono destinate a entrare nella legge di Bilancio. E, di conseguenza, per decidere di impiegare le rilevanti risorse destinate al cosiddetto taglio dell’Irpef e al blocco dell’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali dal 2027 ad altri interventi chirurgicamente mirati alla crescita delle imprese (con le molteplici formule di incentivo per digitale, AI, innovazione) e al sostegno selettivo dei redditi di determinate fasce della popolazione: giovani, donne, lavoratori "poveri" o che svolgono attività oltre l’orario normale o in condizioni particolari (nei festivi o durante la notte, per esempio) o che sono in attesa di rinnovi contrattuali.

A chiederlo, da ultimo, è il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ma, a ben vedere, farebbe bene a proporlo anche il sindacato. I numeri, del resto, parlano da soli. La rimodulazione delle aliquote per il ceto medio porterebbe in tasca da 40 a 440 euro l’anno per i redditi da 28 a 50 mila euro. Non bloccare gli incrementi previdenziali significherebbe rinviare la pensione di soli tre mesi dal 2027. Diciamo: destinare 6-7 miliardi per le due misure non avrebbe effetti significativamente "percepibili". Ben differente sarebbe l’efficacia di una batteria di soluzioni selettive per imprese e lavoratori o disoccupati di determinate platee: dagli incentivi per innovazione e assunzioni di giovani e donne a forme di detassazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, o per favorire rinnovi contrattuali e sostenere i salari dei lavoratori "poveri". Certo, è difficile fermare la macchina in corsa, ma lo si può ancora fare.