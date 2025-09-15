L’Italia sia solida nell’impegno con la Nato

Alla fine, quando il gioco si fa duro, bisogna fare chiarezza: capire chi sono i duri, e chi prende i propri balocchi e preferisce giocare a nascondino in un altro cortile. Sulla guerra in Ucraina e sul sostegno a Kiev ci sono pochi dubbi: 5Stelle, Verdi e Sinistra hanno votato no all’invio di armi. Il Pd sta con Zelensky, ma con abbondanti dosi di Maalox in molti settori del partito. Il Governo ha sempre mostrato coerenza atlantica a braccetto con il presidente Mattarella, inflessibile; nella maggioranza, però, la Lega non nasconde, soprattutto a livello europeo, una sua consolidata simpatia per Putin. Tutto legittimo. Adesso, però, il problema non è più se e quanto stare con uno o con l’altro in uno scenario alle porte di casa. Adesso il confine si è spostato: in ballo ci siamo noi.

Non sarà, come ha detto il commissario alla difesa Kubilus, che Putin entro 4 anni attacca l’Europa. Ma che voglia solo un po’ di Ucraina, non ci crede nessuno. Soprattutto dopo l’incursione di droni sulla Polonia (ieri sulla Romania), massiccio e simbolico avvertimento: "Stiamo arrivando". Bene. Stando così le cose, e visto che sugli Usa dovremo fare forse meno affidamento, come si muoverà la Ue, e come ci collocheremo noi? La Nato pensa al progetto "Sentinella dell’Est". Una nuova cortina di ferro. Bene. Se il pericolo viene da quella parte, bisogna alzare uno scudo. Non è una novità per noi: l’Italia ha tenuto per mezzo secolo i due terzi delle sue truppe proprio nel Nord-Est, verso il potenziale nemico. Serve dunque l’Europa forte che invoca il Quirinale, e un’Italia altrettanto solida all’interno di questa Europa. Che poi ci sia qualche partito che preferisca giocare in un altro cortile, è legittimo, ed è storia da noi altrettanto conosciuta. Sapendo, però, che in questo caso non assistiamo a una partita, ma la stiamo giocando. E che ogni giorno il gioco si fa più duro. Non solo a Kiev.