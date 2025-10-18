I leader devono saper scegliere le parole giuste

Il problema, quando d’improvviso ti viene fuori la parola di troppo, è che proprio la parola di troppo ha la capacità di svelare che cosa stai pensando per davvero, al di là di quello che vai ufficialmente dichiarando urbi et orbi. E così non è giusto e neanche utile derubricare a spiacevole scivolone quel "cortigiana" che Maurizio Landini ha voluto rivolgere a Giorgia Meloni. Perché il segretario del maggior sindacato italiano, la Cgil, dopo anni di militanza, di palchi e dibattiti, sa che cosa sia una stilettata e ha di sicuro la capacità di scegliere le parole giuste, oltre che il dovere di farlo. Solo così il confronto tra le parti può restare al livello che l’Italia meriterebbe. Con un leader di una organizzazione di lavoratori che discute alla pari con un leader del governo.

Il resto, purtroppo, è solo sberleffo e insulto, e francamente non ne sentiamo il bisogno. Sberleffo e insulto sia se si usi cortigiana in senso dispregiativo, sia se davvero si volesse “soltanto” dire – come Landini ha cercato di precisare – "stare alla corte di Trump, essere la portaborse di Trump". Anzi, la toppa questa volta è quasi peggiore del buco. Perché il capo del governo italiano – per definizione, diremmo – non può fare da portaborse a nessuno, tantomeno a un personaggio discutibile e divisivo come il presidente degli Stati Uniti d’America, abilissimo peraltro a usare parole dense d’odio.

Teniamolo a mente, la prossima volta. Perché se, come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti, allora questo vale per tutte le parole, non solo per quelle che ci fanno comodo. Vale anche per quelle usate con sfrontata e interessata leggerezza da chi ha definito "atto eversivo" l’organizzazione di uno sciopero generale. Meglio ribadire la prevalenza della realtà. Il presidente del Consiglio è il presidente del Consiglio, non una cortigiana. E uno sciopero è uno sciopero, non un atto eversivo.