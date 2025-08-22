La storia si può costruire a piccoli passi

Roma, Papa Leone XIV ha chiesto di osservare un giorno di digiuno e preghiera per invocare pace e giustizia, perché il Signore "asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti armati in corso". Per una provvidenziale coincidenza, questa giornata è anche l’apertura del Meeting di Rimini, che quest’anno è intitolato: "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi". Facciamo nostro l’invito del Papa, ma laicamente lo estendiamo a tutti quelli che vorranno partecipare: non c’è bisogno di essere credenti per intuire che, di fronte a vicende tragiche che superano ogni nostra capacità di comprensione e controllo, la supplica è un atteggiamento umano ragionevole. Anche chi non prega può offrire un momento di silenzio di fronte alla propria coscienza. Sentiamo l’urgenza dell’appello del papa anche in un modo più profondo e particolare, perché il grido della pace attraverserà tutta l’edizione del Meeting che inizia oggi. Il Meeting 2025 infatti si apre con il dialogo fra Layla al-Sheik ed Elana Kaminka, una madre israeliana e una palestinese che hanno perso un figlio nel conflitto. Invece di cedere alla dittatura dell’odio si sono messe sulla strada della pace e del perdono. Insieme a loro ci sarà suor Aziza, una religiosa eritrea impegnata da anni in percorsi di riconciliazione nella Terrasanta. Nei prossimi giorni porteranno la loro testimonianza anche i premi Nobel per la pace Masao Tomonaga e Toshiyuki Mimaki, sopravvissuti alla bomba atomica, e ci saranno approfondimenti quotidiani sulla libertà religiosa e la presenza di silenziosi tessitori di dialogo nei luoghi di conflitti intrattabili e spesso dimenticati, come quello in Sud Sudan e in Siria. La mostra ‘…Ma sono vivo - voci dall’Ucraina’ dà voce ai tentativi di fare la pace laddove sembra impossibile, e un’altra intitolata ‘Profezie per la pace‘ racconta dei fragili eppure decisivi passi di chi, dai Balcani al Rwanda, da Haiti al Myanmar, ha rinunciato alla divisione e insieme al papa dice: "Senza il perdono non ci sarà mai la pace". È stato un gruppo di studenti delle scuole superiori a mettersi alla ricerca di queste storie di speranza, tanto per smentire il solito luogo comune sui giovani che non s’interessano di nulla. Grazie alla loro curiosità i visitatori potranno incontrare quelle testimonianze di riconciliazione che nel racconto mediatico finiscono troppo spesso sepolte sotto il peso del male. Il Meeting, in fondo, non è che questo: un umile tentativo di mostrare che l’amicizia fra le persone e i popoli è possibile, a dispetto di tutti gli orrori che ci riempiono gli occhi e ci anneriscono il cuore. Il Meeting in questi giorni sarà sotto i riflettori per la presenza di molti leader politici, cosa più che comprensibile, visto che parteciperanno, fra gli altri, la premier Giorgia Meloni, il suo predecessore, Mario Draghi e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Ma la supplica del Papa ci riporta anche a una dimensione più elementare dell’esperienza, ricordando innanzitutto a noi che lo organizziamo che il Meeting più che un luogo di grandi annunci è una testimonianza di piccoli passi che con il tempo possono costruire la storia. Accanto al digiuno e alla preghiera, ci permettiamo di offrire qualche mattone di pace per costruire nei deserti della guerra.

*presidente della Fondazione Meeting