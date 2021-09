Che cosa succede alla Lega? Sono giorni che si parla di una situazione di crisi. La presunta spaccatura fra Salvini e Giorgetti; i distinguo fra il leader e i governatori sulla questione del Green pass; infine le dimissioni di Luca Morisi – il guru della Bestia – e la scoperta di un’inchiesta su droga e festini che lo coinvolge. Su quest’ultimo caso Matteo Salvini parla di sciacallaggio mediatico e assicura che Luca Morisi non ha commesso alcun reato. Il che probabilmente è vero: ma i dirigenti di un partito che porta avanti certe battaglie dovrebbero esercitare con più accortezza la prudenza: che è la prima, non a caso, delle virtù cardinali.

Ma, forse, le attuali difficoltà hanno origini più profonde. Vengono forse al pettine nodi che risalgono al tempo in cui il partito ha cambiato la ragione sociale: da movimento nordista e federalista (addirittura secessionista, in una certa fase) a movimento nazionalista e sovranista. La Lega di Bossi raccolse un antico malcontento del Nord e lanciò un progetto politico; al tempo stesso, formò una classe dirigente che seppe stare al governo e soprattutto seppe produrre buoni amministratori locali. Non era antieuropea, anzi riconosceva all’Europa il ruolo che aveva avuto nel Medioevo, quando c’era l’impero e, al suo interno, i comuni, con le loro autonomie.

Questo modello durò a lungo, e quando andò in crisi Salvini ne raccolse i cocci. Con grande abilità seppe trasformare il partito sfondando anche al centro e al sud e arrivando a consensi mai registrati prima. La Lega di Salvini è stato un partito tricolore (e non stiamo a ricordare che cosa voleva fare Bossi, con il tricolore) e antieuropeo. Salvini ha tolto “Nord“ dal logo: e togliendo quella parola ha cancellato tutto, tutta la ragion d’essere della vecchia Lega. Insomma ha cambiato l’anima della Lega.

E l’anima non si può cambiare senza pagarne il dazio. Successe al Pci: il comunismo, che era una religione laica che prometteva una salvezza terrena, non ha niente a che fare con il Pd di oggi. E successe a Gianfranco Fini quando cercò di trasformare un partito che aveva nel simbolo la bara di Mussolini in un movimento liberale e addirittura ammiccante alla sinistra. Non si può cambiare l’anima. Se la cambi, puoi avere successo per un po’: ma poi ti viene presentato il conto.

Salvini probabilmente non voleva entrare nel governo Draghi, e a fargli cambiare idea non è stato tanto Giorgetti, ma tutto il Nord che non voleva perdere l’occasione di una ripresa. Ora è combattuto fra lo stare con un premier ex presidente della Bce (quindi ricambiando l’anima per una terza volta) e inseguire la Meloni sulla via della protesta.

La Lega, oggi, è in crisi soprattutto d’identità.