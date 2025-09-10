La parabola del leader

Parigi, 10 settembre 2025 – Entrando all’Eliseo nel maggio 2017, Macron sembrava l’uomo del destino. Giovane, energico, colto, esterno ai partiti tradizionali, era riuscito a spezzare il bipolarismo che aveva governato la Francia nei quasi sessant’anni di V Repubblica. Si parlò allora di uno tsunami politico, e a ragione: l’en marche del suo centrismo ambizioso prometteva un inedito governo “di destra e di sinistra”, di rottura e innovazione.

Otto anni dopo Macron appare politicamente isolato e il suo progetto centrista si è infranto contro la realtà di uno scenario polarizzato. La Francia si ritrova oggi divisa in tre blocchi irriducibili: la destra estrema del Rassemblement national, la sinistra radicale di Mélenchon e un centro presidenziale fragile, composito e logorato da due mandati usuranti.

Il primo quinquennio ha rapidamente dissipato le illusioni centriste. Macron è stato ben presto identificato come “il presidente dei ricchi”, soprattutto dopo l’abolizione dell’Isf, l’imposta sulle grandi fortune. La sua figura si è progressivamente spostata a destra, mentre le classi medie e popolari gli hanno voltato le spalle, prima con i «gilet gialli» (2018-19), poi con gli imponenti scioperi contro la riforma delle pensioni (2023). Il secondo mandato, iniziato nel 2022, ha aggravato la crisi di sistema.

Lo scioglimento anticipato dell’Assemblea nazionale nel 2024, presentato come un rilancio, si è rivelato un errore strategico. In un anno sono caduti due governi, Barnier e Bayrou.

Macron è diventato così il bersaglio diretto del malcontento popolare, in un contesto segnato da molteplici crisi: politica, sociale, diplomatica e di bilancio. Il tentativo di ridurre tutto a una crisi parlamentare non regge più. La paralisi è totale: i partiti tradizionali pongono condizioni per collaborare, le estreme invocano la destituzione o nuove elezioni, mentre l’ipotesi di una grande coalizione risulta impraticabile. Nel frattempo le piazze tornano a riempirsi, in un contesto di effervescenza sociale aggravata da un deficit ormai fuori controllo. Un fardello che priva il governo dell’ultima arma utile – la spesa pubblica – e costringe a scelte impopolari, che nessuna forza politica vuole intestarsi a un anno e mezzo dalle presidenziali. Macron è entrato all’Eliseo alzando il vessillo della rottura. Ma quello che era sembrato uno tsunami rigeneratore ha finito per minacciare anche il suo artefice, che appare oggi come un nocchiero solitario, alla deriva su un vascello logoro, in balia di un mare che non riesce più a governare.