La lezione dell’Europa agli autocrati

Dunque Ilaria Salis ha passato indenne (per il momento) l’esame del Parlamento europeo. Chiariamo subito che non parliamo di Gandhi, che mai era stato sorpreso con un micidiale manganello retrattile come invece accadde all’onorevole Salis al momento dell’arresto a Budapest, o mai aveva assaltato con violenza le abitazioni degli altri, come sempre la Salis predica si debba fare. Aggiungiamo poi che Ilaria Salis non avrebbe innegabilmente diritto all’indennità, visto che i reati per i quali è sotto accusa sono avvenuti prima della sua elezione a Strasburgo e ope legis sono esclusi dalla protezione.

Detto tutto questo, la cartolina che ieri gli eurodeputati hanno spedito a Orban è da salutare con favore. Le immagini che lo scorso anno sono arrivate dal tribunale magiaro, con una detenuta accompagnata in aula legata a una catenella peggio di un cane, i ferri ai polsi e alle caviglie, la carcerazione preventiva di ben 15 mesi inducono a pensare, altrettanto innegabilmente, che l’Ungheria sia di fatto fuori da qualsiasi minimo standard di uno stato di diritto. Con tanti saluti a chi in Italia si professa amico del premier magiaro e lancia accorati appelli alla legalità. L’invettiva che ieri Viktor Orban ha lanciato verso Bruxelles attraverso il proprio portavoce Zoltan Kovacs (“Salis è una criminale pericolosa, merita il carcere”) è la dimostrazione che purtroppo in Ungheria potere esecutivo e potere giudiziario sono una cosa sola, e che le lezioni di Montesquieu e Beccaria non sono state tradotte in ungherese. Standard che l’Unione europea non può accettare.

Gli Stati devono essere migliori dei propri cittadini, e se li vogliono giudicare devono essere i primi a rispettarne i diritti, e in particolare quello a un processo giusto. Anche per gente come Ilaria Salis, con la fedina penale macchiata di reati contro le forze dell’ordine (più di uno, tutti passati in giudicato) e il manganello retrattile nella borsa.